Reabren las áreas de juego de los parques cinco meses después

El Ayuntamiento abrirá, este 16 de julio, las 59 áreas de juego repartidas por los parques de la ciudad cinco meses después de que el estado de alarma obligara a vetar esos espacios y varias semanas después de las sucesivas fases de desescalada. Los retrasos se justifican en la necesidad de reforzar los servicios de limpieza para asegurar la desinfección diaria de estos espacios, según el Ayuntamiento.

El acceso a los aparatos instalados en los parques seguirá, no obstante, teniendo restricciones, para empezar, de horarios, ya que no se podrá acceder antes de las 12.30 horas para dar tiempo a los servicios de limpieza a desinfectarlo todo. También por el aforo, que será reducido. En cada parque se han instalado carteles alusivos a esos topes de personas. Además habrá que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los usuarios que tendrán que hacer uso de los aparatos de manera individual salvo que se trate de niños con vínculos familiares o de residencia. El uso de mascarillas para los mayores de seis años y el lavado de manos completan el catálogo de recomendaciones.

Han pasado varias semanas desde que se instauró la “nueva normalidad”, aunque el Ayuntamiento tiene una justificación para la demora: “Desde que finalizó el estado de alarma, la concejalía ha trabajado para que estos parques estuvieran abiertos lo antes posible. No obstante, la normativa establecida por la Junta de Castilla y León a este respecto la normativa establecida por la Junta de Castilla y León a este respecto [que obliga a la desinfección diaria] ha obligado a reorganizar el servicio de limpieza viaria e incluso incorporar refuerzos, ya que con los medios propios actuales no era posible desinfectar diariamente todas áreas infantiles de la ciudad. Por ello, estas áreas no podían abrir con la garantía de cumplir al cien por cien las normas y recomendaciones sanitarias”. ha obligado a reorganizar el servicio de limpieza viaria, aunque finalmente se utilizarán los recursos propios para esta tarea. Por ello, estas áreas no podían abrir con la garantía de cumplir al cien por cien las normas y recomendaciones sanitarias” se apunta mediante una nota.

Para lo que si ha tenido tiempo el Ayuntamiento es para realizar una “revisión mecánica de todos los aparatos y elementos de los parques para comprobar su estado ante la falta de uso durante los últimos meses con el fin de garantizar la seguridad” de los menores.