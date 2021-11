María Pía López Ortega, directora de Aula Hontanar de Cultura

No es fácil mantener, y con éxito, una actividad cultural durante tantos años pero Aula Hontanar de Cultura lo ha conseguido. Durante los últimos años han profundizado, mes tras mes, en el arte, las costumbres, el patrimonio… contando con el conocimiento de auténticos expertos, muchos de ellos segovianos, para que encontremos las respuestas adecuadas a las preguntas habituales que nos hacemos quienes vivimos a ras de suelo: El cómo, el dónde, el porqué… hasta comprender que las cosas son como son y funcionan como funcionan… A causa de la COVID, el Aula Hontanar de Cultura vio paralizada su actividad en el momento del confinamiento. Habían iniciado un ciclo sobre los Cronistas Oficiales que encontramos repartidos por diferentes Ayuntamientos de nuestra provincia, hombres que ofrecen un trabajo minucioso para que no se olviden los datos más importantes de una historia que es de todos. Ahora, cuando poco a poco la vida se normaliza, han retomado su actividad donde la dejaron hace meses y, el próximo viernes día 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el lugar habitual, el Cronista Oficial del Real Sitio de San Ildefonso, Eduardo Juarez Valero, pronunciará una conferencia titulada “Buscando el origen del Real Sitio de San Ildefonso: De pastoreo, majadas y cazaderos”. Esta conferencia, con la que abren de nuevo su actividad, resultará interesante, provechosa y, teniendo en cuenta lo ameno que resulta siempre Eduardo Juarez, muy entretenida. María Pía López Ortega, directora de Aula Hontanar de Cultura, recuerda los detalles del inicio de la actividad de Aula Hontanar de Cultura y las actividades ya programadas para este curso.

Pregunta.— ¿Cuántos años han pasado desde que Aula Hontanar de Cultura comenzó su andadura?

Respuesta.— Comenzamos en enero de 2011, por lo que llevamos 11 años contando con el parón del año pasado a causa de la COVID. Empezamos en el mismo lugar que continuamos, en la Sala Vicaría del Hotel San Antonio el Real, que de alguna manera es nuestra sede oficial. Al principio hicimos muchas actividades en muchos lugares diferentes. Hicimos visitas guiadas nocturnas a varias iglesias: San Martín, la Catedral, la Veracruz… El resto de las actividades han sido dentro de San Antonio el Real donde se han celebrado diversos cursos, uno dedicado a los Trastámara, a Enrique IV, con varias ponencias…

Este año seguimos porque, a causa de la pandemia tuvimos que paralizar todo. Desarrollaremos un ciclo dedicado a los Cronistas de Historia que, con el título genérico de “Historia y Patrimonio Segoviano”, iniciamos hace unos meses a través del gestor del Hotel que conoce a muchos Cronistas. El primero fue el Cronista de Villacastín, Rafael Álvarez, que pronunció su conferencia en febrero de 2020 y, en marzo de ese mismo año, estaba previsto que participara el Cronista de Aguilafuente, Juan Jesús Díez Sanz, pero pocos días antes de la conferencia hubo qué suspender todas las actividades.

En aquellos días teníamos pensado también, con los carteles ya preparados, un concierto de música sacra en la Iglesia de las Clarisas de Santa Isabel, y también tuvimos que suspenderlo… Se quedaron pendientes varias cosas como la conferencia de una segoviana, Concha Herrero, Doctora en Historia del Arte que trabaja en el Palacio Real de Madrid, y que iba a pronunciar su conferencia en el mes de abril… y también se suspendió. Por lo demás, hemos comenzado ahora y el curso que se dedicará a los Cronistas y, como siempre, entre conferencia y conferencia, organizaremos alguna actividad.

En diciembre, una época complicada porque hay muchas fiestas, vamos a tener una actividad dedicada a la música de la Navidad que no son solo los villancicos pues los grandes de la música hicieron composiciones dedicadas a la Navidad, maravillosas. En enero, retomaremos las conferencias con el Cronista de Aguilafuente.

P.— Los Cronistas tienen mucha historia que contar…

R.— Queremos poner en valor el papel del Cronista, la gente lo desconoce, se piensan que son personas que se dedican a recopilar datos y documentos de la zona pero no es eso. Hacen un trabajo de investigación muy importante. Hoy nos intentan borrar y quitar nuestro pasado y no puede ser. Los Cronistas tienen un papel muy importante y hay que poner en valor su trabajo, es fundamental porque Segovia y su provincia tienen historia para “dejar y tomar”. Segovia tiene mucha historia, algunas veces desconocida.

La conferencia con la que se abre este nuevo curso me sorprendió. Me dijo Eduardo Juárez que iba a hablar de la Granja pero no sobre lo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, sobre la construcción del Palacio, sobre el rey Felipe V, Isabel de Farnesio, las fuentes, los Jardínes… me dijo que iría a la raíz de la Granja, por eso el título de la Conferencia, “Buscando el origen del Real Sitio de San Ildefonso: De pastoreo, majadas y cazaderos”. Me comentó Eduardo que era un tema del que a él le gustaba hablar porque la gente no lo conoce y a mí, me pareció una idea preciosa.

Es cierto que en Aula de Cultura Hontanar hemos organizado actividades y visitas a la Granja y los Jardines guiados por el fallecido Pompeyo Martín pero nunca hemos “tocado” la Granja y su entorno como lo va a hacer Juárez hablando de tiempos muy anteriores a los ya más conocidos.

La idea que tenemos es dedicar el curso a los Cronistas y a la historia de Segovia y su provincia, un tema muy importante del que tenemos que estar orgullosos. Creemos que es gente que solo se dedica a contar historias pero no es así. He hablado con varios como Rafael, Juan Jesús… y, son gente muy seria, grandes profesionales cada uno en su trabajo y gente que se toma muy en serio su labor como Cronista. Cerca de la ciudad de Segovia tenemos testimonios de la historia, como las caceras históricas que cruzan y bordean Segovia, actualmente medio abandonadas y que quieren privatizar, quitar el agua, que es fundamental para el paisaje y la vida del extrarradio de la ciudad, algo que la gente desconoce porque no se les ha explicado su significado. Nosotros hemos luchado mucho en favor de estas caceras pero está costando mucho porque, luchar contra organismos oficiales y poderosos como la Confederación Hidrográfica del Duero, es difícil.

P.— ¿Cuándo van a ser las conferencias? ¿Serán siempre el mismo día de la semana?

R.— Normalmente siempre tienen lugar los viernes a las 7 de la tarde en la Sala Vicaría del Hotel San Antonio el Real y, en principio, son una vez al mes. Si surge la posibilidad de organizar una segunda conferencia en un mes, se organiza. La Vicaría es una Sala que tiene este Hotel y es utilizada para eventos. Si está libre, Hontanar la puede utilizar pero, si no lo está… no podemos. En principio el curso se plantea mostrando la labor de los Cronistas y alternando alguna actividad… En diciembre, como ya he comentado, habrá música.