8 Comments

Por profesión tengo costumbre de oír a los políticos, a veces en largos y rudos parlamentos que no llevan a ningún sitio, otras en charlas más interesantes y con chicha pero hombre… ¿Seis debates entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en seis semanas como propone, directamente, el presidente del Gobierno? Un poco exagerado y además, se me antoja una muestra de enorme nerviosismo del presidente. Seguro que se acuerda de ese empeño recalcitrante de los de Clara Martín durante las municipales de retar a un cara a cara al entonces aspirante, José Mazarías, que resultó nefasto como estrategia… Pues dos tazas. Serán las encuestas pero en política no suele salir bien mostrar las debilidades al rival. Oiga, Óscarlopeces tiene Moncloa y uno siempre espera una paloma en la chistera de los buenos prestidigitadores. Lo mismo exigen que la discusión sea en inglés. Como sea, uno o dos cara a cara, como mucho, se antoja lo más recomendable en esta ocasión. Que hagan lo que quieran pero que no me quiten ni un solo programa de Master Chef, que ya casi tengo pillado lo de las esferificaciones y además me he reconciliado con la tele, aunque sea a la fuerza, desde que Netflix no me deja compartir la cuenta de mi cuñada, la que vive en Guadalajara.

Bueno, ya veremos eso, que ahora lo que tiene interés es ver cómo se organizan los partidos en los próximos diez días tras las municipales y a las puertas de las generales. En el PP hay silencio absoluto oficial en cuanto a la composición del próximo equipo de Gobierno más allá de las quinielas basadas en los currículos de los electos. Claro, que hay que hacer algunos encajes porque José Mazarías ideó un equipo de mayoría absoluta, aunque al final su grupo es de doce ediles. A la espera, como en lo de las listas al parlamento, que dicen que se elaboran directamente en Génova, aunque haya sugerencias desde las autonomías y las provinciales. Los gallegos son tierra ignota porque estas son las primeras generales con Feijóo en la presidencia y supongo que su enganche, además de la ejecutiva, pasa por el portavoz del Senado, Javier Maroto, aunque mire, que el PP de sorpresas con nombres poco usados en los puestos seguros no es la costumbre. Los de Paloma Sanz o Pablo Pérez parecen fijos en las próximas papeletas… Otra cosa es que haya movimientos laterales, por ejemplo, si se varía la cabeza al Congreso, que algunos mentideros se empeñan en dar por amortizado a Jesús Postigo o cambia la lista del Senado y eso fuerce desplazamientos en cadena. Dicen en aquella sede que no tienen prisa.

El puzle es más complicado en el PSOE, donde hay que repartir la escasez que ha quedado tras la pérdida del Gobierno municipal. En la agrupación local de Segovia hay acuerdo para garantizar el sueldo de Clara Martín para que pueda ejercer la leal oposición —todo un trago para quien ha sido alcalde— pero ojo, que pesos pesados que fueron como Miguel Merino y Jesús García andan preguntando si tendrán algún sueldo público que sirva de aliciente para seguir en el Ayuntamiento y se ha llegado a contemplar convertir a la concejala en funciones de Seguridad, Raquel de Frutos, en diputada provincial, quizá con mando en el Grupo, por donde también garantizaría ingresos.

Sobre el Parlamento, el secretario provincial y actual diputado, José Luis Aceves, ha vuelto a postularse para ser el número uno a la Cámara Baja y en Segovia apuntó, de nuevo, a Clara Martín como número dos, pese a los malos números acreditados en las últimas municipales por ambos. Ojo, que hay más candidatos en la capital y en otras agrupaciones de peso, por ejemplo, la de La Granja-Valsaín, donde la opción del alcalde, este si, ganador, Samuel Alonso, está sobre la mesa y se mira con simpatía desde otras agrupaciones. La opción “oficialista” pone a la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, como número uno al Senado —la lista es abierta, aunque los partidos tienden a ordenarla— para ocupar el hueco que deja Ana Agudíez, aunque en este caso son numerosos los militantes que están levantado la mano en las distintas agrupaciones para optar a la interesante plaza. Trabajo para el comité provincial.

Vox, con posibilidades reales, según los sondeos, de revalidar la plaza en el Congreso, sabe que sus opciones son exactamente las mismas si mantiene al actual diputado, Rodrigo Jiménez Revuelta, o lo cambia por cualquier otro nombre. La formación de Abascal vive en esa situación en la que sus votantes lo hacen por las siglas sin dar demasiada importancia a los nombres escritos debajo de ellas, así que un buen día vendrá el motorista desde la sede nacional de la calle del Bambú para hacer pública la designación. No habrá réplica en la organización provincial ni explicaciones a los medios de comunicación.

En el otro lado del espectro —la izquierda de la izquierda o la ultraizquierda, según a quien pregunte— aunque sin posibilidad de lograr un escaño, otra vez más se está pendiente saber si habrá suma completa a la sombra de Sumar, donde ya está IU, o si Podemos volverá a ir por libre. Ojo, en plazas como León, Izquierda Unida no esperará a que los podemitas se decidan y ya trabajan en la designación de candidatos de sus propias filas para las listas de Sumar.