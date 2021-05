9 Comments

El delegado de la Junta en Segovia, José Mazarías, comparecía en la comisión de Presidencia de las Cortes para dar cuenta de la acción desplegada en la provincia desde el 30 de septiembre por el ejecutivo autonómico, un balance que ineludiblemente pasa por la lucha contra el covid. Así, tras recordar a las víctimas y agradecer el trabajo de los 6.200 empleados de la administración regional, Mazarías destacaba como principales logros el grado de vacunación y la puesta en marcha y desarrollo en condiciones de “normalidad y seguridad” de la escolarización presencial.

Sobre lo segundo, el delegado afirmaba que “creo sinceramente que el desarrollo del curso escolar ha sido uno de los grandes éxitos en la lucha contra la pandemia”, añadiendo que “los protocolos han funcionado muy satisfactoriamente, a pesar de que en algunos momentos la afección de la pandemia ha sido intensa”.

Uno de cada 3 segovianos ha iniciado la vacunación

Sobre la marcha de la vacunación Mazarías cifraba en un 32 % el porcentaje de población que ha iniciado la vacunación y en el 17% que lo está a ciclo completo, el funcionamiento de la campaña está siendo excelente, más allá de alguna disfunción aislada, inevitable en un proceso tan masivo y tan complejo”.

También se refirió a los 12 cribados en municipios de la provincia, que permitieron el cribado de 47.365 personas. Al hilo de este dato, es preciso recordar que desde el inicio de la pandemia, la Junta ha realizado un total de 232.688 pruebas de detección en Segovia, 117.266 de ellas PCRs y 38.303 test de antígenos.

“Palos” desde la izquierda

En general, el informe del delegado es una actuación rutinaria que otros años no pasa de una iteración de actuaciones en las diferentes áreas, no hay autocrítica ni se la espera y como no puede ser de otra forma el informe termina con una lectura “positiva” para la administración regional y “negativa” para la oposición. Así ha sido una vez más. Desde Podemos, y vía comunicado, lamentaban la “prepotencia y falta de humildad del delegado teniendo el lamentable título de ser la segunda provincia de Europa donde más aumentó la mortalidad por covid durante la primera ola, entre otras cuestiones, por el déficit estructural de la sanidad segoviana”, explicaban los morados.

También especialmente crítico ha sido el procurador José Luis Vázquez, encargado de replicar el informe desde el PSOE. “En lugar de venir aquí a enumerar logros, debería venir para pedir a este Gobierno del PP y del extinto C’s que cumpla con Segovia en materia sanitaria: que nos dote de un segundo hospital, del centro de salud de Nueva Segovia, de una segunda ambulancia medicalizada en la zona de Cuéllar, que retome la presencialidad en los consultorios de Atención Primaria y que despeje de una vez las incógnitas en torno a la unidad de radioterapia. Los segovianos no merecen este trato cruel”, exigía el procurador socialista.