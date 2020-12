“Los Presupuestos presentados por la Junta para 2021, no abordan las grandes necesidades que tiene Segovia: ni las deficiencias sanitarias, ni el empleo ni el reto demográfico y reafirman el menosprecio de PP y Ciudadanos hacia Segovia, no dan respuesta a las necesidades y carencias de nuestra provincia y evidencian de nuevo lo poco que importamos los segovianos al gobierno autonómico”. Así califica el secretario general del PSOE de Segovia y Diputado, José Luis Aceves, el proyecto de Presupuestos de la Junta que asciende a 12.291,4 millones de euros. Unas cuentas que crecen más de un 13% respecto a los últimos Presupuestos aprobados, los de 2018, “pero lo que no cuentan PP y Ciudadanos es que, de los 1.432 millones de incremento, 1.398 millones corresponden a fondos provenientes del Gobierno de España y la junta no hace ningún esfuerzo”, añade Aceves para quien “es una auténtica desfachatez que la Junta quiera ocultar este pequeño detalle” .

Para el PSOE el proyecto no da respuesta a las necesidades de Segovia y deja otra vez colgadas las grandes dotaciones como la nueva infraestructura hospitalaria o la Unidad de Radioterapia hasta la próxima legislatura”, subraya Aceves. “Enmendaremos estos presupuestos tan insultantes para los segovianos”, sentenció.

Podemos: Maltrato para Segovia

También Podemos coincide en que el proyecto presupuestario es un “maltrato a Segovia”, en palabras de Guillermo San Juan, que recuerda que lo previsto para la provincia la coloca la segunda por la cola del total de provincias de Castilla y León. Los morados destacan asimismo “la dolorosa ausencia” de una partida concreta para la segunda dotación hospitalaria de la provincia, “que la Junta ni siquiera contempla de forma diferenciada, o los poco más de 45.000 euros para poner en marcha el ‘convenio temporal’ de radioterapia con el Grupo Recoletas, pero ni un euro para la unidad pública y estable de este servicio en las infraestructuras públicas”.