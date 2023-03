Los candidatos de distintos partidos se encuentran inmersos en esa fase, previa incluso a la precampaña, en la que se tratan de establecer contacto directo con los ciudadanos en el doble intento de darse a conocer entre los electores a la vez que se reciben ideas e inquietudes de mejora de la ciudad que pueden acabar formando parte del programa electoral. “Todas estas propuestas y sugerencias serán estudiadas pormenorizadamente por el equipo de la candidatura”, se asegura desde el entorno del candidato popular, José Mazarías.

El aspirante del PP se ha congratulado por haber recibido decenas de mensajes y comentarios a través del servicio de mensajes instantáneo del número 686272715. Según ha relatado, el Urbanismo, la limpieza de las calles, el acondicionamiento de los parques infantiles o la falta de aparcamiento son algunos de los asuntos más comentados por este medio.

“Creo que mejorar Segovia requiere no sólo de buenas ideas, sino también de las sugerencias de quienes viven, trabajan y han establecido su vida en esta ciudad, por ello esta herramienta nos está permitiendo conocer las inquietudes de los segovianos, hacia dónde realizan sus demandas y lo que creen que es sustancialmente mejorable o lo que no se ha hecho y se debería hacer, e incluso si no están de acuerdo con lo que se ha llevado a cabo”, ha señalado en referencia esta vía de comunicación con el ciudadano.