Prioridades

Esta semana, el presidente de la Junta de Castilla y León se reunía con la alcaldesa de Segovia. El tema el más recurrido: una segunda infraestructura hospitalaria para la provincia. El presidente prometió que así sería y que además tendrá su reflejo

en el Presupuesto 2021. Pero ya sabemos que el papel lo aguanta todo. Podríamos estar enumerando los múltiples proyectos que se han presupuestado, pero que han tardado años en ejecutarse o que han desaparecido.

Por el camino han quedado plasmados el Centro de Salud de Segovia IV, en Nueva Segovia, el Instituto de San Lorenzo, el aumento de personal en las residencias de mayores, o los arreglos en carreteras como la CL- 607 que conecta la autovía de Valladolid con Zamarrala, o las ampliaciones y construcción de nuevos colegios. Todo esto ha estado reflejado en los presupuestos en algún momento. Algunas cosas desaparecieron, otras volvieron a aparecer, pero todas tienen en común, que no pasaron del papel.

Prometía también un fondo extraordinario Covid movilizado por la Junta durante la pandemia, por valor de 189.000 euros. Y esto después de quejarse amargamente de que el Gobierno había repartido de manera desigual los Fondos destinados a las Comunidades Autónomas, no aportando a las que más sufrieron la pandemia. Pues él hace lo mismo, no repartiendo los fondos de manera proporcional al impacto de la pandemia en las diferentes provincias.

Pero la visita de la alcaldesa no fue la única que recibió el presidente esta semana. También lo hizo el sector taurino al que ha defendido como una seña de identidad de Castilla y León.

No se ha reunido con sanitarios, con trabajadoras de residencias, con reponedores, o si lo ha hecho no ha recibido tanta atención como la tauromaquia, esa cuyas caras más visibles han criticado el ingreso mínimo vital, u otros tipo de ayudas a las personas más vulnerables, pero no ha dudado en arremeter duramente contra la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por decir que está actuando por motivos “ideológicos” y no ayudar al sector. Como si ellos no tuvieran motivos “ideológicos” señalando cada vez que pueden a Unidas Podemos.