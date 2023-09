10 Comments

Finalmente, el PP retira del orden del pleno del Ayuntamiento de Segovia la controvertida propuesta de subida de sueldos para los concejales, y que comportaban importantes incrementos especialmente para el alcalde (+13%) y tenientes de alcalde (hasta un 38% más). El No de Vox ha puesto fin a la propuesta. Un no que llega después de negociaciones a varias bandas, por lo menos con Vox y el PSOE, tal como refiere el PP.

¿Qué ha salido mal? Según la versión oficial del PP, Vox puso como precio entrar en el equipo de Gobierno. En un comunicado de ultimísima hora remitido desde el PP de Segovia tras conocerse la negativa de Vox el PP dice literalmente que la opción de Vox de acceder al equipo de gobierno “no se contempla por el grupo mayoritario en el Ayuntamiento”.

Respecto al PSOE, encabezados por Clara Martín, el PP explica que “vinculaban su apoyo a propuestas relacionadas con los mismos sueldos que resultaban igualmente inasumibles, además de insistir en contar con una silla en la Junta de Gobierno Local para un miembro de su grupo”.

Claroscuros en la versión oficial

Pero hay claroscuros en esta versión oficial. Aunque en el PSOE no lo confirman, todo indica que efectivamente dejó entrever una posible abstención a cambio de igualar hasta los 75.000€ (lo mismo que perciben los tenientes de alcalde) los emolumentos de su portavoz, así como presencia en la junta de gobierno local. Pero esta vía se dejó morir al existir otra más apetitosa.

Esa baza era un pacto con Vox bajo cuerda que se ha venido abajo a última hora abajo por discrepancias en el seno de la formación ultraconservadora. Algo que Esther Núñez negaba taxativamente en su comparecencia. Pero fue la propia Esther Núñez la que hasta en varias ocasiones le indicó a, entre otros, Clara Martín su intención de irse de vacaciones coincidiendo con el pleno. De esta manera Mazarías tenía pista libre para, con su voto de calidad, superar el escollo de la minoría. La misma afirmación desvelan concejales del PP, que explican que en privado Núñez no se cortaba de revelar que no estaría en el pleno por coincidir con sus vacaciones.

Llegados aquí solo dos teorías explican el comportamiento de la portavoz de Vox. Una es que fuera una estrategia, un engaño… ¿pero para despistar a quién? ¿Al PSOE para sacarle de la negociación? ¿Una trampa a Mazarías para obligarle a negociar, posteriormente, la entrada de Vox en el equipo de Gobierno? No parece tener mucho sentido.

Las “vacaciones pactadas” de Esther Núñez

La otra teoría es que Mazarías y Núñez llegaran realmente a algún tipo de pacto del que nada ha trascendido. Lo que si es sorprendente es la seguridad y aplomo con que Mazarías y todo su equipo, a pesar del desgaste que conllevan estas polémicas, defendía ante la prensa y la opinión pública la medida dándola en todo momento por segura. ¿Hubiera procedido así Mazarías si no lo creyera bien atado? No cuadra.

Y más sorprendentes resultan por otro lado, los abrumadores testimonios que explican que Núñez refería a quien quisiera oírla que se iba de vacaciones y no iría al pleno. “A mí me lo dijo hasta dos veces, una por San Roque y otra el 25 de agosto”, reconoce Clara Martín. Incluso en Vox daban por buena esa versión. Y lo mismo explican en el entorno de Mazarías. ¿Qué ha pasado aquí?

El jueves a las 15.00 horas Vox convocaba una intempestiva rueda de prensa para las 17:00 horas. Y no, Núñez no estaba de vacaciones. En vivo y en directo negaba que hubiera hablado en ningún momento con Mazarías (algo que el alcalde niega, literalmente dijo Mazarías “hay contactos con Vox, yo tengo abiertos los cauces y me he reunido con todos y les pido que me apoyen”). Negaba también Núñez que fuera diciendo que no iría al pleno “nunca pensé en no asistir”, decía. y finalmente anunciaba su no a la propuesta.

García Gallardo en Segovia

El pacto acababa de volar por los aires. “Los populares hemos conocido esta misma tarde la decisión de Vox de votar en contra”, reconoce el PP en la nota de prensa en la que anuncia la retirada de la medida. ¿Qué ha cambiado? Pues sinceramente creo que la respuesta pasa por el sempiterno pulso (van a una ejecutiva por año) que hay en Vox Segovia por el férreo control del partido. Que realmente había un acuerdo del grupo municipal con Mazarías pero que no ha recibido finalmente el visto bueno de la dirección de Vox, cuyo presidente regional, García Gallardo recalaba curiosamente la víspera en Segovia. Un no desde arriba que obliga a Núñez a dejar a Mazarías, y como vulgarmente se dice, con el culo al aire.