Palazuelos arreglará los vestuarios de la piscina y las goteras de la escuela

Pleno sin apenas trascendencia en el Ayuntamiento de Palazuelos y cuyo principal punto fue apoyar con todos los votos a favor salvo una abstención de Vox, una modificación de crédito de 72.852€ para concurrir a las ayudas de la Diputación. A través del PAIM de la corporación provincial, Palazuelos tiene previsto renovar los vestuarios de la piscina municipal y los aseos del campo de fútbol de La Mina. Adicionalmente, se aumentó la partida para mobiliario del cementerio y renovar las cámaras de videovigilancia del polideportivo y Ayuntamiento. La idea, según explicaba el alcalde Jesús Nieto, es que una única empresa gestione la red de cámaras que controla espacios públicos y accesos al municipio. Igualmente, la modificación presupuestaria servirá para arreglar las goteras del colegio CEIP la Atalaya, que se lleva el grueso de la inversión con 25.000€.

Por unanimidad el pleno aprobaba una modificación en la ordenanza para la colaboración del consistorio con entidades juveniles y peñas en la organización de las fiestas. La idea es dar un amparo jurídico a los típicos convenios que facilitan la realización de eventos durante las fiestas. “Esta propuesta a su vez deja clara la manera de proceder para que la concejalía de cultura asuma la gestión de la ayuda cuando no exista en algún núcleo colaboración de las comisiones, como es el caso de Robledo, que al no haber relevo en la asociación este año no colaborará con el ayuntamiento en la elaboración de las fiestas patronales”, destacaba el concejal de participación, Juan José Martín.

No hubo unanimidad, en cambio, en lo tocante a la adhesión al manifiesto por la igualdad del 8M. También en Palazuelos Vox rompió el consenso institucional.