8 Comments

Desde Maderuelo, Antonia de Lama García, remite la presente queja, en forma de carta a los Reyes Magos, denunciando el retraso, costes y complicaciones derivadas de más de un año de demora en la atención de una demanda de instalación eléctrica a la compañía Naturgy.

Queridos Reyes Magos:

Quizá os sorprenda lo que os voy a pedir, pero en este momento no veo ningún otro camino que no sea a través de vuestras majestades.

En el mes de enero de 2021 solicité una conexión de luz de obra a UFD Grupo Naturgy . La obra se iba a realizar en Maderuelo, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia. Aboné la cantidad de 136,40 € en Febrero de 2021. En su web (ahora todo es por su web, ya que no hay oficinas en la provincia de Segovia, aunque son los concesionarios de toda la red general) me dieron fecha de conexión para Abril de 2021.

A finales del mes de Agosto seguíamos sin servicio, y los albañiles retiraron el cuadro de obra que no había servido para nada. Pedí que me anularan la luz de obra y a la vez solicité conexión definitiva, volviendo a abonar 140,00€. En esta ocasión, la previsión de enganche sería entre el 5 al 11 de Noviembre.

Dos meses después, habiendo hecho varias llamadas al 900 111 999 (atienden desde La Coruña) y reclamaciones por la Web, sigo sin conexión. Todos me dicen que esto es normal en la provincia de Segovia.

He hablado con el Ministerio de Industria, donde muy amablemente remitieron a la Consejería de Castilla León, quienes a su vez me remitieron al Servicio Territorial de Industria de Segovia. Estos últimos me pidieron que enviara por registro una carta explicando todo. Eso hice hace un mes y a día de hoy no he recibido respuesta.

Me niego a aceptar eso que llaman “la España vaciada” , pero que en realidad es “ la manoseada, maltratada y abandonada España rural”, a la que tratan con total desprecio las compañías de servicios, que se saltan todas las normas habidas y por haber (me dijeron en marzo que máximo plazo para conectarnos 30 días) sin ningún pudor ni temor a ningún tipo de sanción. Parece como si contaran con el beneplácito de los políticos de turno, que terminan muchas veces en esas compañías con remuneraciones estratosféricas.

Todos los que estén en la misma situación que yo y los instaladores saben de lo que hablo.

No confío en el Grupo Naturgy.

Por todo esto, queridos Reyes Magos, recurro a vosotros, esperando que con vuestra magia traigáis la luz a todos “los pequeños usuarios” para que no perdamos la ilusión y las ganar de hacer cosas en estos pueblos.

Un beso,

Antonia de Lama García – Maderuelo-Segovia.