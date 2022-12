6 Comments

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan de Nevadas, una campaña que se mantendrá activa desde este mes de noviembre hasta el mes de abril, los meses más propicios para las grandes nevadas, heladas y bajadas de temperatura que pueden llegar a provocar el aislamiento de la población, cortes de circulación y otros problemas.

El Plan trata, precisamente, de dar respuesta a esas situaciones de emergencia que requieran trabajos excepcionales de limpieza de la vía pública o atención a los ciudadanos, dimensionando la Concejalía los medios humanos y mecánicos que se necesitan en cada caso. Además, el concejal, Ángel Galindo, ha pedido comprensión de los ciudadanos en momentos como los de una gran nevada “porque si la nevada cae a las diez no se puede pretender que todo esté limpio a las 11” y también recomendó que en esas situaciones “se intente no coger el coche, usar el transporte público y si no es estrictamente necesario, no salir de casa para evitar caídas”.

El plan incluye, barrio por barrio, el orden e itinerario que seguirán las máquinas para despejar las calles. Se prioriza la intervención en las principales vías de comunicaciones y en las de conexión con las infraestructuras de transporte y sanitarias, así como el recorrido de las distintas líneas del Transporte urbano.

Maquinaria

Los equipos disponibles en las naves municipales son siete vehículos grandes con esparcidor de sal, todo menos uno con cuchilla, más una pick-up con cuchilla y esparcidor de sal, tres camiones para el reparto de sal a los operarios, cinco máquinas minis y un tractor con pala; doce equipos con dotación de herramientas y sacos de sal; quince esparcidores manuales de sal; cuatro fresadoras manuales o sopladoras de nieve (dos municipales y dos de la empresa adjudicataria). Además, se cuenta con la pick-up del servicio de bomberos. Entre los equipos humanos, al personal de FCC se suma el de distintas concejalías (Obras, Infraestructuras y Servicios, Medioambiente, Personal…) que contarán con 14 palas, 16 cubos y 2 esparcidores de sal manuales, material adquirido recientemente. También estará disponible el personal de las empresas concesionarias para el mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano, a los que también hay que sumar los servicios de Bomberos y Policía Local. Entrega de fundentes La concejalía de Medio Ambiente recuerda que también se ha iniciado la campaña de reparto de productos fundentes, que se extiende hasta el 12 de diciembre. Se están repartiendo sacos de 25 kilos de cloruro sódico a asociaciones, comunidades de vecinos, centros de enseñanza, mercados, organismos oficiales… El material puede recogerse en los dos puntos limpios del municipio (El Vallejuelo y El Peñigoso).