20 Comments

“Cutrada” es la palabra que viene a la mente a la vista del despacho de la alcaldía de Segovia. Recuerda a esas pensiones casposas que se anuncian en Airbnb y de las que se ceban en los programas de humor. Para empezar, la sala de espera es un conjunto variopinto de muebles como heredados de diferentes tío-abuelos, ninguno de ellos de demasiado buen gusto. La luz, por supuesto, son fluorescentes enrejados en plan gabinete del doctor Caligari. Y el despacho, ufff, hay dos sillas cada una de su padre y de su madre, un aparato de aire acondicionado que lleva 15 años sin funcionar y un armario destartalado con cinco cajones. El detalle final son unos visillos con más mierda que un gallinero. Le pones un busto de Lenin y parece una comisaría soviética de los años ochenta. Y harto guarreada. Mi madre no entraría en mi casa si yo tuviera unos visillos tan guarros como los que tiene el alcalde Segovia. No entraría ni que fuera Navidad.

Bastante espantoso todo, aunque en justicia habría que valorar como está el resto de la casa, que tampoco parece que sea el sueño de un interiorista. Todo esto a cuenta de la comparecencia del alcalde de Segovia, José Mazarías, para defenderse de las acusaciones de la oposición según las cuales viene a ser un caprichoso malgastador porque en, una de sus primeras decisiones como alcalde plantea una reforma de los despachos de alcaldía y cambia los 2 Toyota Prius con 600.000 kilómetros a cuestas y 17 años de servicio, por el consabido Audi 6 y otro Renault de gama alta (híbridos).

Un armario que no se ha abierto en lo que va de siglo

Primera acusación, el despacho. “No es cierto que se haya encargado una memoria técnica, lo único que se encargó fue un boceto. Pero miren, no es mala idea. La dignidad del cargo y el respeto a los ciudadanos que van a ver al alcalde de Segovia no se merece esto. Y si, encargaré esa memoria técnica”, decía. Y por “esto” se refería Mazarías a la proyección de fotos en las que se evidenciaban las miserias de alcaldía. También explicó una anécdota esclarecedora. Como se ha dicho en el despacho del alcalde hay un armario. “No encontraban la llave, no la encontraban porque estaba rota en la cerradura. Se mandó arreglarlo y apareció ¡documentación de los tiempos de Ramón Escobar!“, explicaba. Conclusión: “desidia y dejadez”, dijo Mazarías, de los anteriores ocupantes del despacho que mantuvieron el armario roto y sin abrir en lo que va de siglo. No lo dijo, pero la idea es que los socialistas son unos dejados de la mano de Dios.

Segunda estación penitencial, el pincho institucional para celebrar su designación como alcalde. Ahí Mazarías negó la mayor, a saber, que fuera un vernissage privado. “No es verdad. Estaban invitados todos los concejales y sus acompañantes. Es cierto que ningún concejal del PSOE asistió”, pero invitados estaban.

Recuperando el chófer armado

Y por último, los coches del alcalde, que hay que decir que son también los que usan miembros del equipo de gobierno. No dio precios Mazarías pero los dos nuevos se contratarán por renting vía libre concurrencia. Así que -ahí insistió mucho y se terminó liando- no es un contrato menor, como acusaba Clara Martín. Aunque paradójicamente Mazarías mencionó la expresión contrato menor para después desdecirse y señalar que, en rigor, y dado que la partida no está contemplada en los presupuestos, se ha procedido a una retención de crédito para cubrir los pagos del renting durante noviembre y diciembre, que para entonces se espera puedan estar en uso los nuevos vehículos.

¿Y lo del chófer armado (un policía local)? Pues también tiene una explicación, y es que era una plaza que estuvo en uso hasta 2016. A partir de ahí, Luquero y posteriormente Clara Martín, amortizaron la plaza y la asignaron por libre designación a dos trabajadores “que por cierto en dos años mejoraron dos niveles y afianzaron complementos”, largó Mazarías.

En definitiva, que parecen gastos más que razonables, tanto renovar la flota, el pincho (1.200€), como el proyecto de reforma del despacho (que de momento no es ni proyecto). Ocurre que quizá como primera preocupación (o una de las primeras) de un nuevo alcalde pues resulta un tanto llamativo. Queda realmente pijo esto de que llega el nuevo jefe al despacho de su antecesor y casca un vaya horror de decoración, hay que cambiarlo, ¿y estos coches qué son? ¿Entra la directa? No, definitivamente, no queda bien. Para estos casos, y en grosera expresión, el libro de estilo del nuevo alcalde aconseja refugiarse en el “en peores garitas he…” Tomar nota y esperar unos meses (aunque tampoco muchos).

Porque la oposición socialista, a la que Mazarías recrimina estar en fase de negación y no aceptar su desalojo del poder, lo ha utilizado contundentemente para cuestionar estos primeros días de gobierno del PP (como lo hubiera utilizado el PP en una situación inversa) y pintar a Mazarías como un frívolo más preocupado de la imagen que de arreglar problemas. Mazarías contrataca. Los socialistas han sido desidiosos e incompetentes permitiendo que se llegara a semejantes extremos de cutrerío. ¡Qué somos ciudad patrimonio!

El despacho del señor alcalde. Nótese la amalgama estilística, al fondo los controvertidos visillos. Mazarías durante el pase de fotos. Más detalles de elementos ornamentales no resueltos. Arriba, sala de espera.