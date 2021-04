Son tiempos turbulentos para Ciudadanos. Es un secreto a voces que hay toda una OPA en marcha de PP y PSOE sobre los cargos electos de la formación naranja, sumida en lo que parece una irremontable descomposición. De ahí el interés en la comparecencia de la procuradora de C’s por Segovia, Marta Sanz. Una rueda de prensa en la que compareció acompañada del diputado provincial de la formación, Ángel Jiménez, para básicamente acusar al PSOE, y muy particularmente a los jefes autonómicos y provinciales, Luis Tudanca y José Luis Aceves, de no respetar el acuerdo antitránsfugas suscrito en junio y que, todo apunta, que con motivo de la recomposición de las comisiones por la fuga al grupo mixto de una procuradora naranja (que supone la pérdida de la mayoría absoluta en la coalición gobernante) poco va a durar.

“Hemos sufrido semanas de insultos y presiones, de poner en duda nuestra honorabilidad, y no por troles de internet, sino por cargos reconocidos como el diputado nacional señor José Luis Aceves”, explicaba Sanz. En referencia a los continuados llamamientos efectuados por el caucense en los días previos a la moción de censura para que desde Ciudadanos más procuradores se sumaran a la operación. Porque ahí quedó todo. Como reconocía Sanz, no hubo ni hay llamadas de PP o PSOE. “Ninguna llamada”. No hay ofertas sobre la mesa de uno u otro partido. Todo sigue más o menos igual, con un compromiso de 100 medidas a desarrollar entre Ciudadanos y PP. “Mientras el PSOE intenta derrocar gobiernos con tránsfugas, nosotros seguimos trabajando por el bien de Castilla y León”, concluyó.