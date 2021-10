5 Comments

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado una sentencia por la que anula la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) acordada en septiembre de 2020 por el Gobierno regional. La decisión no ha gustado a la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, que teme que pueda desaparecer “toda la traza de alto valor” por lo que espera que la Junta agote las vías jurídicas de recurso.

El TSJ sentenció el 18 de octubre que la actual fisonomía de la plaza y sus edificaciones no se corresponden con las condiciones de los siglos XV y XVI ya que “las características generales del ambiente y la silueta paisajística actual no recuerdan, salvo en lo que respecta a la iglesia y la Casa de los Buitrago (…) a lo que pudo ser dicha plaza en el pasado”. Para la sala de lo contencioso administrativo del TSJ, el conjunto de la plaza no conserva elementos, al margen de los dos citados, que permitan sostener la consideración de conjunto histórico.

La decisión del TSJ se ha tomado a partir del recurso presentado por la empresa Construcciones Gliazar, propietaria entre otros inmuebles del Palacio de Buitrago, argumentando que la declaración BIC no estaba ajustada a derecho. Precisamente el TSJ apunta en su sentencia que la iglesia y la casa de los Buitrago “deben y pueden obtener su protección a través de los pertinentes instrumentos urbanísticos”.

Las obras subsidiarias seguirán en la casa Buitrago

La alcaldesa de Segovia reiteró este jueves su apoyo a la declaración BIC de la plaza de Santa Eulalia y todos sus elementos por lo que se mostró confiada en que la última sentencia del TSJ se corrija con el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo (TS), ya que “no me cabe duda de que el Gobierno regional agotará las vías jurídicas” alertando de que, en caso de que la anulación del BIC se mantenga la traza de la zona “podría desaparecer”.

El Ayuntamiento está realizando actualmente obras subsidiarias para evitar el derrumbe de la casa de los Buitrago y seguirán adelante al margen de la sentencia, según la regidora, toda vez que recordó que “tiene la más alta protección en el Peahis”.