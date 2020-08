Los rebrotes no dan tregua en Segovia: 20 contagios más y 3 en residencias

Cifras como 20 contagios más en 24 horas, como las reseñadas en el hospital de Segovia a fecha de 14 de agosto, no se daban desde el mes de mayo. Todo avala que estamos de cabeza en la temida segunda oleada, con seis brotes activos (los ya conocidos de Cuéllar, San Rafael, Chañe, Cantalejo, Fresno y Santo Tomé del Puerto) y otros tres nuevos que afectan a tres residencias. Sin embargo, esta segunda oleada no está causando, de momento fallecimientos. Los registros de defunciones no se mueven, ni en las residencias ni en el hospital de Segovia (el último data del 7 de agosto) y tampoco hay presión de altas en el sistema hospitalario, con ocho enfermos con tratamiento en planta, ninguno en la UCI.

Este es un dato para la tranquilidad, el temido encrespamiento, y de momento, no está incidiendo especialmente en el sistema sanitario. La otra cara de la moneda es que el número de contagiados confirmados por PCR no para de subir. En Castilla y León, Burgos, Valladolid y Soria, se van por encima de los 30 casos confirmados en las últimas 24 horas. Prácticamente toda la provincia de Burgos está en naranja (eso supone una tasa de al menos cinco casos por cada 10.000 tarjetas sanitarias en los últimos 7 días). También Soria, salvo la zona de San Esteban de Gormaz limítrofe con Segovia, está en naranja. La provincia de Segovia, a su vez, solo registra el color verde (es decir, con contagios ocasionales sin riesgo de infección comunitaria) en el centro provincial, básicamente Segovia Rural, la capital y las zonas de salud de Carbonero y Nava de la Asunción. En el resto predomina el naranja.

Coronavirus en tres residencias

En otras palabras, la situación empieza a descontrolarse, y con ello, la posibilidad de que afecte a colectivos de riesgo, el coronavirus irrumpa otra vez en las residencias y el sistema sanitario, y se vuelva a una situación de estrés y agravamiento de los casos. En este sentido, cobran importancia los tres contagios habidos en otras tres residencias de Segovia, y que han recibido la consideración de brote por cuanto las tres residencias ya registraron casos el pasado mes de abril. Algo se ha hecho mal y el virus acecha a los colectivos de riesgo. La causa está en el creciente número de infectados que combinado con la movilidad estival multiplica el riesgo. En su mayoría son asintomáticos con casuística leve, pero por así decir, el virus los utiliza para propagarse dificultando la eficacia de cordones sanitarios para proteger a las personas con riesgo.

Prohibido fumar y bares cerrados a medianoche

Es por esta razón que el ministerio de Sanidad, tras consulta con las comunidades autónomas, ha anunciado once nuevas medidas de limitación de la actividad. Los detalles -duración y metodología- se ampliaran tan pronto se publique en el BOE el decreto gubernamental. Está previsto limitar aún más el ocio nocturno, con cierre total de bares de copas y discotecas. Terrazas y bares podrán seguir trabajando pero solo hasta las 01:00 horas. A medianoche ya no se admitirán más clientes y una hora después el establecimiento deberá estar cerrado. Paralelamente se reforzarán los controles para evitar el consumo de alcohol en la calle (botellón).

Otra medida de gran impacto psicológico será la limitación de fumar en el espacio público siempre que se esté a menos de dos metros de otra persona. Fin a los corrillos de fumadores y fin del humo en terrazas concurridas.

También se anuncian medidas en las residencias y centros sociosanitarios. Obligación de pruebas PCR para nuevo personal o el que venga de libranzas y vacaciones, limitación de visitas a una persona por residente, y sistematización de pruebas PCR para nuevos residentes.