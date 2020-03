Los otros héroes: los cuidadores de ASPACE

No sé si os habréis planteado qué ha pasado con aquellas personas que mayores necesidades tienen; las personas con discapacidad que no pueden asearse, ni comer solas y que necesitan ayuda de otra persona absolutamente para todo.

El cierre de los centros de educación especial, los centros de día, las tareas de rehabilitación que llevan a cabo las asociaciones han supuesto la supresión de las rutinas, las terapias y los apoyos de todas estas personas. Los padres estamos volcados con la atención que precisan y que es diaria y continua. Pero los padres, como todos vosotros lo hacemos muy gustosamente y más cuando somos conscientes de que es “población de riesgo”, la pluripatología que presentan y las posibles complicaciones que pudieran tener nos hacen ser más precavidos todavía.

Hoy quiero agradecer y mandar un mensaje de ánimo y solidaridad diciendo que #estostambiensonheroes a aquellas personas que siguen y continúan trabajando en las Residencias de Personas con Discapacidad de nuestras Asociaciones.

Estos héroes que cuidan de aquellos usuarios que no han podido irse a casa bien por no tener familiares o no poder ser atendidos en su domicilio y que conviven en los Centros de Aspace por toda Castilla y León. Estos usuarios que tienen pluridiscapacidad, que necesitan de los apoyos absolutamente para todo, que muchas veces no saben y no entienden el motivo por el que no pueden salir a dar un paseo, a seguir con su rutina, y que ven que faltan la gran mayoría de sus compañeros en el Centro.