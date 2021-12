La objeción de conciencia es un tema candente para los médicos, que el 1 de diciembre llenaban la sala de conferencias del Colegio de Médicos de Segovia en un debate organizado por la entidad colegial. ¿Hasta qué punto un profesional de la curación está obligado a respetar los derechos de un paciente cuando este le solicita ayuda para morir? Es un tema que se suscita en temas como el aborto -no se practican en Segovia al acogerse los médicos de la sanidad pública a la objección, lo que obliga a las afectadas a recurrir a clínicas concertadas- o más recientemente, con la ley de la eutanasia.

El debate confrontó los planteamientos opuestos del presidente del Colegio de Médios de Madrid, Manuel Martínez-Selles, con los del presidente del Comité de Ética Asistencial de León. El primero hacía una lectura expansiva del derecho a la objección. “Ningún médico puede ser obligado a hacer actos que vayan contra sus convicciones o valores. El paciente tiene derecho a que le cuiden, a que le traten, a que le ayuden en su situación, a que los médicos sean compasivos, pero no creo que el paciente tenga derecho a que le maten; de hecho, hay muy pocos países en el mundo donde la eutanasia sea legal: Benelux, Canadá y Colombia, por lo que sólo ese dato debería ser motivo de reflexión”, explicaba Martínez-Sellés.

Por su parte, Antonio Blanco, reconocía lo polémico del tema. Cuando el problema no existe porque el médico está de acuerdo con el contenido de la norma pues no hay problema, cuando el médico objeta en conciencia y se lo reconoce la ley, tampoco hay problema. ¿Puede haber un conflicto de derechos en algunas situaciones? No lo sé, desde luego el derecho del enfermo tiene prioridad desde el punto de vista legal porque se dice repetidamente que se garantizará el derecho a solicitar y en su caso a recibir, la ayuda para morir. Habría que compaginarlo con el derecho a la objección”.