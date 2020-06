Los médicos abogan por un hospital de segunda estancia en Segovia

En una reunión con la consejera de Sanidad, semanas antes del estallido del covid19, la Junta del Colegio de Médicos de Segovia lo dejaba claro. “Necesitamos un hospital de segunda estancia. Segovia es la única provincia que no dispone de uno. Es imprescindible paliar esta carencia”, decía Enrique Guilabert, presidente del colegio, en la presentación el 23 de junio de las nuevas instalaciones de la entidad, en el barrio de Ciudad y Tierra.

Así pues para los médicos, más que un segundo hospital, se requiere un hospital de segunda estancia. Se trata de centros donde los pacientes no precisan una atención hospitalaria intensiva, ingresan para preparatorio quirúrgico, para convalecencias largas, para efectuar baterías de pruebas sostenidas en el tiempo. Sanitariamente es un equipamiento mucho más barato que un hospital al uso, pues reduce sustancialmente el personal médico y especializado, y tiene la virtud de abaratar el coste del ingreso en planta. “Es mucho más barato atender allí a estos pacientes que en un hospital, como hacemos ahora en Segovia”, explicaba Guilabert. De algún modo, este también es el proyecto a medio plazo de la Junta de Castilla y León.

Hospital y escuela de enfermería junto al campus

Sobre si reciclar el policlínico o construir el centro fuera de Segovia, el presidente de los médicos no se quiso mojar. “Hacer edificios tiene dificultades, más si se meten los políticos por el medio. Deben primar aspectos técnicos”, dijo. Ahora bien, y tras destacar que como ente colegiado no hay una propuesta al respecto, si dio su opinión “meramente personal”, no como presidente del COAM sino como trabajador del sector. “Yo creo que junto a la Universidad hay un espacio céntrico, ahora degradado, con pintadas, que podría acoger perfectamente ese hospital de segunda instancia y una escuela de enfermería”, señaló, destacando que un equipamiento así supondría un impulso urbanístico a la zona.

Es una idea más, complicada de ejecutar pues los terrenos del Antiguo Regimiento junto al María Zambrano al que se refiere Guilabert, actualmente municipales, están de algún modo “apalabrados” para la UVA, que cuenta con ellos para zona residencial de alumnado y deportiva (aunque no hay calendario ni proyectos en curso). Otras opciones son trasladarlo al alfoz de Segovia (Palazuelos y San Cristóbal ya se han postulado), junto al actual hospital, incluso en la provincia para incentivar alguna comarca demográficamente deprimida o, la opción barajada por el Ayuntamiento de Segovia, Las Lastras, donde la Junta dispone de una amplia bolsa de suelo, si bien actualmente muy condicionado por la normativa urbanística y protección de vistas de la ciudad. Para Luquero, “no sería problema”.

Prudencia con la apertura de consultorios locales

También se refirió Guilabert a la polémica por la demanda de la Segovia rural de la apertura a la visita presencial de los consultorios locales. Sin embargo Guilabert vertió un jarro de agua fría a los que reclaman la inmediata apertura de estos consultorios. “Evidentemente, los médicos queremos siempre la visita presencial si a domicilio, en los CAP o consultorios, es secundario”, dijo, y reconoció que es del todo necesario habilitar circuitos dobles para evitar problemas con el covid19 y que “a lo mejor en todos los consultorios no se puede”. Pidió prudencia.

Abogó también por la consulta telefónica previa para evitar aglomeraciones y de un modo más ambiguo, defendió la necesidad de concentrar servicios en los CAP para atender la carencia de médicos de familia en ciernes. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, con el incremento de población de segunda residencia, abrir ahora los consultorios locales comportaría un sobre esfuerzo de la plantilla dudosamente asumible. La impresión es que los médicos abonan, pues, las tesis de Verónica Casado de concentrar este verano en los CAP de cada Zona Básica de Salud la atención primaria en la Segovia rural, dejando la visita presencial en los consultorios para casos excepcional. Lo mismo que sostiene la consejería.

Por cierto sin novedades en el parte del desarrollo del covid19 en Segovia. Cero contagios nuevos, cero fallecimientos. De momento las cosas van bien.