67 Comments

“¿Pero no ve usted la señal que limita las dos comunidades? Todo lo que hay desde ese punto es Madrid y usted no puede aparcar ni acceder ahí [por el aparcamiento del puerto de Navacerrada] porque tiene un cierre perimetral”. El agente de la Guardia Civil que regula el tráfico en la rotonda del alto de Navacerrada no está para concesiones: los segovianos no pueden llegar al aparcamiento porque está reservado sólo a los de Madrid ya que interpreta que ese límite lo fija la gran señal que hay en la carretera, metros antes de llegar al alto. No importa que el conductor —un redactor de este periódico— hable de coteras, de los convenios entre comunidades, de que esa explanada —y las pistas de esquí, sea dicho de paso— están en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso mires el mapa que mires… “De usted la vuelta”.

La situación se ha repetido durante todo el día y ha generado multitud de quejas de usuarios a través de las redes sociales, unas quejas de las que la Subdelegación del Gobierno ha asegurado a esta redacción que “desconoce su existencia”, probablemente porque los agentes que han trabajado en el Alto provienen de Madrid también.

Los servicios de prensa de la representación gubernamental en la provincia “certificaba” que “la gestión del aparcamiento es competencia de la Comunidad de Madrid”, aunque no se metían en hacer diferenciaciones sobre quienes son los “propietarios” de los terrenos, el punto que origina la discusión.

La realidad es que, por convenio firmado en 1991, Castilla y León, cedió la explotación —no la titularidad— de la instalación del aparcamiento a la comunidad vecina, aunque lo que aquí se discute es quién puede llegar allí sin salir de su territorio o, si lo prefiere, quién es el que vulnera el cierre perimetral aparcando en esa explanada.

Parece evidente: Resultando que el aparcamiento está en territorio de Castilla y León y no aparece en los boletines oficiales que fijan los confinamientos excepción alguna sobre el particular, todo parece indicar que son los miles de madrileños que han estacionado y paseado por allí los que deberían llevarse el reproche y si acaso una sanción… Y si hay que prohibir el acceso a alguien debería ser a los que vienen del lado Sur, no del contrario.

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, es tajante: “A ningún segoviano se le puede restringir el paso a un territorio que es de Castilla y León”.

“El aparcamiento se ubica en el término municipal de San Ildefonso, igual que la carretera paralela a las explanadas de estacionamiento que une el Alto de Navacerrada con Cotos [no en vano es la SG-615] pero la titularidad es de la Junta de Castilla y León y la competencia sobre su explotación, uso y mantenimiento corresponde a la comunidad de Madrid”, según el convenio firmado en 1991 que se fundamentaba en esta parte precisamente en que son los madrileños, con mucho, los que más usan el aparcamiento y la carretera.

Recomendamos, para ampliar información acerca de la zona objeto de la noticia, la lectura de la entrada “El refugio que no fue” publicada el 26 de febrero de 2015 con la firma de Juan Pedro Velasco.