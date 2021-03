8 Comments

El Gobierno municipal se prepara para una, previsiblemente, tensa comisión de Cultura en la que se revisará la eventual “implicación política” de la concejala, Gina Aguiar, en la firma de un contrato para la dirección del festival de cine que un juzgado de Segovia ha considerado irregular. Aguiar ya ha reconocido que no tiene “nada nuevo que aportar”, una posición complicada para la edil si se tiene en cuenta que IU y Podemos han anunciado que si no reciben explicaciones satisfactorias se sumarán a PP y Cs en la petición de dimisión. El equipo de Luquero parece haber encontrado la salida del callejón prolongando las dudas sobre la bondad del proceso seguido para firmar el contrato acudiendo a los tribunales. Lo hará presentando recurso de casación a la sentencia ante el Supremo apoyándose en un informe encargado a los propios servicios jurídicos municipales. También llevarán las dudas al Consejo consultivo nacional.

El Gobierno local da un nuevo giro en su defensa de la forma en la que se realizó el contrato del festival de cine. Si hasta ahora se había afeado que el PP judicializara este asunto, ahora parece que recurrirá precisamente a los tribunales para mantener abiertas las dudas jurídicas, aplazar esta polémica y aflojar en lo posible la presión que pesa sobre Aguiar, al menos hasta que se pronuncien el Supremo y el Consejo consultivo nacional.

Y es que, según han anunciado, tanto la alcaldesa, Clara Luquero, como la concejala, Gina Aguiar, en la comisión extraordinaria de Cultura no habrá nuevas revelaciones pese a que eso sea precisamente lo que exigen los concejales para cambiar la idea de que la irregularidad en el contrato ha existido y acarrea además responsabilidades políticas para la concejala Aguiar por su participación directa en la contratación. El PSOE sostiene que el proceso ha sido totalmente limpio y no hay nada oculto, además de que los errores de contratación son meramente administrativos y no políticos.

La duda antes de la comisión es, pues, si el socio del PSOE en el Gobierno, IU, mantiene el “alto nivel de exigencia” con el que su portavoz, Ángel Galindo, anunció que acudiría a la comisión y si el grupo de apoyo externo, Podemos, sostiene la idea de que “con lo que se sabe, la concejala debe dimitir”.

El Grupo popular no ha variado un ápice su postura y sostiene que el contrato se “troceó” para convertirlo en varios menores y por tanto de adjudicación directa con implicación política de Aguiar y Ciudadanos comparte la exigencia de dimisiones.