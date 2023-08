Cada principio de curso, en los municipios sin instituto, se montaba el lío. Teóricamente el servicio de autobús escolar no cubría el traslado al instituto de los alumnos de bachillerato, al no ser ya una titulación obligatoria. En algunos pueblos la cuestión se subsanaba de manera informal permitiendo que, en caso de existir plazas libres, los bachilleres pudieran subir al autobús de los estudiantes de ESO, que sí es gratuito. Pero no siempre se llegaba a este acuerdo “entre caballeros” y el carácter voluntarista de la medida hacía que muy a menudo los bachilleres se quedaran en la parada.

Para este inminente curso 2023/2024 la Junta de Castilla y León finalmente ha modificado el reglamento y ampliado la gratuidad del transporte escolar a los bachilleres. Se calcula que 2.695 alumnos en la región puedan beneficiarse de la medida aunque queda pendiente lo relativo a la FP, sin autobús en los grados medios y superiores, lo que actúa en muchos casos como un impedimento para matricularse en la FP.

Castilla y León destinó el pasado año 53,8 millones de euros para poner en funcionamiento diariamente 2.046 rutas, supervisadas por 885 acompañantes, con 35.500 alumnos trasportados.