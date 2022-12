En el ámbito autonómico tuvimos elecciones en Catilla y León. El esperpento que otorga VOX al gobierno de coalición lo vivimos día a día. El último esta semana con el error en la votación de presupuestos. El PSOE perdió una gran oportunidad de cambio. No sólo no subió, sino que perdió siete escaños, ante un PP que permaneció agazapado toda la legislatura y con un perfil bajo, y hasta mediocre. Sin duda, una mala orientación de la política de oposición y de la puesta en escena de sus políticos. Todo indica que no han hecho la lectura adecuada y persisten en la misma línea. En la provincia más de lo mismo. Seguimos careciendo de un proyecto para la provincia que nos impulse con fuerza hacia el futuro y genere esperanza para las nuevas generaciones. El equipo de Gobierno de la Diputación al tran tran haciendo lo de siempre, garantizarse la continuidad, pero gestionando el día, sin abordar lo sustancial. Enfrente una oposición que está encantada de asistir a los actos sociales que les proporciona el escaño en el salón de plenos, pero que no han sido capaces de concebir y trasladar un programa realista de trabajo alternativo. Todo indica que recogerán los frutos en el próximo mes de mayo. Pidámosles al menos rigor en el ejercicio de la oposición.