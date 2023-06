Un alto representante institucional de las Cortes Generales con amplia experiencia parlamentaria se lamentaba, en un círculo privado, del bajo nivel técnico y político de los representantes en ambas cámaras en el momento actual. “Nunca he conocido un nivel tan bajo”, decía. Esta percepción, que no deja de tener un componente subjetivo, coincide con la visión que otros expertos políticos y medios de comunicación ponen de manifiesto, y los diarios oficiales no desmienten. Casi todos coinciden que la llegada de los podemitas en la XI legislatura marcó un punto de inflexión en la cultura política y perfil futuro de los parlamentarios. El próximo día 23 de julio podemos seguir avanzando por el mismo sendero, o bien, reforzar la auctoritas de los parlamentarios. Son los partidos políticos quienes tienen la responsabilidad de ofertar a la ciudadanía unas listas electorales que permitan elegir los mejores activos para el futuro y avance de nuestro país.

En esta última legislatura la actividad de los diputados y senadores segovianos no ha sido muy visible. Los cuatro parlamentarios del PP -un diputado y tres senadores- han visto los toros desde la barrera, a pesar de estar en la oposición. Sus escasas iniciativas parlamentarias han carecido de interés y no han destacado precisamente por sus propuestas e iniciativas provinciales. Algún artículo que otro en diario afín, no sabemos si con pluma propia o ajena; las ruedas de prensa institucionalizadas, y poco más. Vox, con un diputado, ha seguido la misma línea. Ambas formaciones tampoco han destacado por sus iniciativas y protagonismo parlamentario a nivel nacional. Es posible que a ustedes les resulte difícil recordar el nombre de algunos de ellos; les confieso que a mí también, y eso que sigo muy de cerca la actualidad política segoviana.

El PSOE ha contado con dos parlamentarios. Una senadora, que ha anunciado estos días su despedida política, con muy escasa actividad en esta legislatura, al menos pública; y el diputado con más visibilidad buscada y a su vez jefe del partido en Segovia. Este último, como han tenido ustedes la oportunidad de comprobar en este diario digital, ha mantenido una sobreexposición mediática y una extenuante puesta en valor de los argumentarios oficiales, hasta llegar a aburrir al más forofo de sus seguidores y ahuyentar al resto. En sus exposiciones nunca ha deslindado de forma clara en el ejercicio de su función como diputado y jefe político del PSOE en la provincia, los planos institucionales y de partido; y, el nacional y provincial. Su actitud política ha provocado en muchos sectores un fuerte rechazo como hemos podido comprobar en este medio. Hay que decir a favor de los parlamentarios socialistas que son los únicos que han presentado su actividad y hecho balance de cada periodo legislativo ante los medios de comunicación, siguiendo una vieja tradición de su partido en Segovia.

En estos días las diferentes formaciones políticas están ultimando sus listas. Sería deseable que ofrezcan a la ciudadanía una oferta electoral diferente a la de los últimos años. Unas listas que generen confianza en su proyecto político a través de sus representantes. Para ello es necesario que el perfil de los candidatos aporte solvencia intelectual y especialización profesional. Al parlamento conviene llegar con la vida resuelta para ser libres, y ofrecer honestidad y vocación de servicio público. Al parlamento no se va a garantizar renta durante cuatro años, y mucho menos a intentar acomodarse durante un largo periodo de tiempo. En las listas sería deseable que se desechara a los políticos profesionales y a los que practican el talibanismo en su acción política. La credibilidad política y su legitimidad guarda una estrecha relación con la consistencia y la fortaleza de sus representantes.

Existe una gran controversia en cuanto a la retribución que perciben los parlamentarios nacionales. Una inmensa mayoría de ciudadanos consideran que están muy bien pagados, y hay quien piensa que para contar con el concurso de mejores activos debieran ganar mucho más. Las retribuciones de los parlamentarios están reguladas en el régimen económico de ambas cámaras. Un parlamentario español cobra una media de 6.000 euros brutos al mes, más los gastos asociados a viajes y desplazamientos. No está mal, comparada con el salario medio de los españoles para una cualificación también media. Su dedicación y productividad es muy variable. Un senador tiene dos días de trabajo intenso por cada 15 días y una comisión de tres horas a la semana, mientras que los diputados tienen una dedicación de no menos de tres días a la semana más al menos una comisión de trabajo, según se desprende del Diario de sesiones. Su dedicación a la circunscripción es libre y difícil de calcular, así como la implicación en la actividad legislativa. Para quien tiene vocación de servicio público, incluso aunque proceda de responsabilidades instituciones del ámbito público o privado con mayor retribución, la asignación económica es muy digna, más si se siente el honor de ser representante del pueblo español.

Reforzar la naturaleza democrática del parlamento español y su prestigio es una oportunidad en las próximas elecciones del 23 de julio. El parlamento español, al igual que el de otros países ha sido un crisol de notables personajes públicos. Por la carrera de San Jerónimo han pasado, entre otros: Echegaray; Benito Pérez Galdós; Ortega y Gasset, Azorín o Clara Campoamor; y en el ámbito contemporáneo, ciñéndonos a Segovia: Rafael Calvo Ortega; Modesto Fraile; Luis Solana; Juan Muñoz; Loyola del Palacio…, entre otros. El parlamento español se merece sus mejores activos segovianos en las listas. Los partidos tienen una alta responsabilidad para el día 23. Esperemos que no nos defrauden.