Leve incremento del 1.5% en Segovia de las donaciones de sangre

Los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León indican que, entre enero y junio de 2023, se ha producido un leve incremento de un 1,53 % en el número de donaciones de sangre en la provincia de Segovia, frente al mismo periodo del año anterior. En total y durante el periodo se han registrado 2.914 donaciones, a lo que hay que añadir otras 210 de plasma.

El leve incremento en la donación de sangre en Segovia contrasta con el descenso en el ámbito regional, donde la comparación con el primer semestre de 2022 es un 2,2% negativa, con provincias tal que León cayendo a un 11,3% y Palencia y Salamanca por encima del 4%.

En Castilla y León se precisan en torno a unas 450 donaciones diarias para asegurar las necesidades asistenciales habituales en los hospitales de la Comunidad. Las aproximadamente 55.000 donaciones habidas en estos primeros seis meses de 2023 en la región no alcanzan para la autosuficiencia, por lo que desde la Junta se efectúa un llamamiento a la solidaridad.

La donación de sangre es un proceso sencillo y seguro. Para aquellas personas que no hayan donado nunca cabe recordar que es necesario gozar de buen salud, tener más de 18 años, pesar como mínimo 50 kg y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por la sangre. No se debe donar en ayunas o tras una comida copiosa y que se ha de acudir con DNI o cualquier otro documento oficial acreditativo.