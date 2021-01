El 1 de enero entraba en vigor la nueva ordenanza municipal que establece el pago por el uso de los lavabos de la estación de autobuses de Segovia. Cincuenta céntimos cuesta cruzar el torno y acceder a los servicios, torno que solo se abre previa introducción de la cantidad exacta en monedas (no da cambio) en la ranura. Al menos en teoría. Sin apenas vigilancia en una jornada festiva tal que ayer, los escasos viajeros que llegaban a la terminal, también algunos indigentes habituales de la zona, accedían por la puerta de salida. Es de imaginar que la cosa cambiará en jornadas laborable, cuando la vigilancia se intensifica.

El nuevo sistema se implantó con la finalización de las obras de remodelación del equipamiento hace un año. La puesta en marcha efectiva del pay per use se retrasó habida cuenta de la necesidad de aprobar la obligada modificación de ordenanza, tramite que se completó en octubre pasado. Con el papeleo listo, ya no había obstáculo para la entrada en vigor del lavabo de pago.

Una medida que el ayuntamiento, titular de la estación, justifica en razón del lamentable estado que presentaban los servicios a tenor del intenso uso y la necesidad de incrementar los costes de limpieza. Más de 5.000 personas a diario pasan por el equipamiento (datos de antes del covid). Sin embargo hay otra razón explicativa de la mala imagen de los lavabos: la prostitución masculina.



Prostitución masculina

Para los trabajadores de los autobuses, que tienen unos servicios propios aparte, este era el principal problema, la presencia de chaperos que, literalmente, tenían en los urinarios su “lugar de trabajo”. “Unos cuatro que rondan a diario por aquí”, explican los autobuseros. Ellos y sus clientes, claro. De lo que se quejaban constantemente los encargados de limpieza. La implantación del torno, por tanto, pretende indirectamente dificultar estas práctica.

Los lavabos de pago, algo generalizado en muchas estaciones españolas, no son la única novedad. Prevista para 2021 está la terminación definitiva del equipamiento con la conversión del antiguo supermercado (entre el bar y el quiosco) como dependencias municipales de los servicios de tráfico, el negociado de multas, actualmente en el polígono El Cerro. La zona está actualmente en obras con previsión de puesta en marcha a lo largo de este año.

Así que ya lo sabe. Si se ve en la necesidad de utilizar los lavabos de la estación, tenga a mano cincuenta céntimos. Comparativamente, mucho menos que los cuatro duros de multa que en el Madrid de la Restauración impuso el entonces alcalde y cuasi cuellarano Duque de Sesto por el alivio en plena vía pública. Una cantidad descomunal para la época que dio pie a la popular cuartilla. “¿Cuatro duros por mear? ¡Caramba, qué caro es esto! ¿Cuánto cobra por cagar el señor duque de Sesto?