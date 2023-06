7 Comments

A diferencia del PSOE, donde los procesos de designación de candidatos son razonablemente transparentes (lo que apareja líos pero también da voz a la militancia), el PP mantiene el enigma hasta el último minuto. De hecho, la elección es algo que cuece directamente el presidente del partido y en un muy reducido núcleo duro, pesando poco la opinión de los aparatos locales y nada de nada la de la militancia, que ni pincha ni corta. En conclusión, nadie en el PP de Segovia está en condiciones de saber quién encabezará la lista al Congreso por la provincia este 23 de julio. Solo pueden especular y mantener el móvil cerca y bien cargado.

Lo que está claro es que hay una plaza suelta de dos, la de Beatriz Escudero, que abandonó la política y de un portazo al perder el partido el segundo escaño en favor del candidato de Vox, Rodrigo Jiménez. El partido la había relegado al dos por sorayista frente a Jesús Postigo. Y era una posición de riesgo (riesgo máximo, como se evidenció en la noche electoral). Este 2023 el 2 del PP vuelve a ser un riesgo, pero menos. No está Vox en su mejor momento, ni siquiera está claro que Rodrigo Jiménez repita (aunque realmente importa poco), y no está claro que el relato de la izquierda criminalizando a la formación de Abascal les beneficie en detrimento del PP. En cualquier caso es el 2 un puesto de riesgo.

El uno en cambio sale sí o sí. ¿Quién lo ocupará? Jesús Postigo parece que cuenta con poco crédito en las quinielas del PP local. Cumple 70 años el día de San Juan y lleva dos legislaturas. Lo de la edad sería una buena excusa formal, porque ser setentón en una provincia de setentones tiene su punto. Quizá lo que pesa más es que en Segovia se ve a Postigo como un tanto ajeno al triángulo Sanz-De Vicente-Vázquez, que controla el aparato. Pero ya digo que la decisión no se toma en Segovia, ni siquiera pesa demasiado lo que diga Segovia, de ahí que a Postigo se le da por “caído” en todas las quinielas con demasiada facilidad. Sí parece, en cualquier caso, que no soplan vientos a su favor.

Un dirigente socialista me hace ver el posible “tapado” no tan tapado, el “sotosalbeño” Javier Maroto. Lo cierto es que ha sido un paracaidista “cumplidor”, ejerciendo de enlace con la dirección nacional y fijo en todas las paellas de inicio de curso. Además, ya que está empadronado en Segovia… Meterle de uno solucionaría, sobre todo, la poca lucida situación en la que está actualmente, de viceportavoz en el Senado por designación autonómica de una región que no es la suya y facilitaría a Mañueco colocar a alguno de los suyos damnificado por los acuerdos con Vox. Ahora ¿le cae bien al entorno de Feijóo? Vete a saber…

Otro que suena es el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo. “Chema” viene siendo una promesa de la cantera local pepera desde niño, y ya va siendo hora de que ascienda y no parece que vaya a ser en la Diputación, donde Miguel Ángel de Vicente tiene cuerda para rato. A diferencia de Postigo, pesa lo suyo dentro del aparato provincial y su baja de la Diputación facilitaría la siempre complicada tarea de contentar a los alcaldes con ínfulas de diputados provinciales. Una larga lista. Ahora bien ¿le conocen en Madrid? Lo que sí saben en Madrid es que demasiados cuneros pueden tener un efecto desmovilizador del aparato local, que ante la tesitura de no pillar cacho pueden reducir al mínimo su actividad de campaña. Con Bravo la participación del aparato provincial está asegurada, y como hay serias opciones esta vez de quitar de en medio al de Vox, pues lo mismo sale la operación.

Pero supongamos -sigamos especualando- que la respuesta es que “no mucho”. O que su cercanía con Mañueco no gusta especialmente en Génova. La opción de libro entonces es decirle a los segovianos que se busquen una chica para mejorar los porcentajes de representatividad femenina. Paloma Sanz no será. Así que nuevamente la opción para el aparato provincial es tirar de alguna diputada provincial, por ejemplo Azucena Suárez. Si bien la concejala por Segovia no tiene ni por asomo la capacidad de movilización del partido que sí tiene Bravo. Otra opción, ya digo, es Postigo, al que no se le puede quitar de las quinielas tan facilmente.

En el Senado no se atisban cambios. Siempre está la cosa de Sanz Vitorio, permanentemente en la cuerda floja, pero que tiene el hombre esa gran virtud en política senatorial que es que tu apellido este justo por debajo alfabéticamente del de la presidenta provincial.

En cuanto a Vox, ahí ya ni especular. A mi el olfato me dice que será algún amiguete del vicepresidente de la Junta, García Gallardo. Probablemente nacido a varios cientos de kilómetros de Segovia. Ya se vio la importancia que le da Vox al vecindario cuando puso a la pucelana Susana Suárez… Por cierto… ¿Se sabe algo de ella?