La vuelta al servicio militar

Ya son muchas las generaciones de jóvenes españoles que se han librado de ir al servicio militar. Otros no tuvimos tanta suerte y dedicamos al menos un año al ejército en el esplendor de nuestra juventud, en Melilla y con la indumentaria caqui de continuo. La amenaza rusa y las fuertes tensiones geopolíticas del momento actual, unida a la más que probable victoria de Trump en EEUU, pueden abocar a corto plazo a que gran parte de los jóvenes españoles de ambos géneros, como corresponde con la igualdad efectiva, se incorporen a filas durante un periodo de tiempo a determinar. La ministra de Defensa ha declarado que la vuelta a la mili no se va a producir en España, pero no hay que olvidar que si por algo se caracteriza el gobierno del presidente Sánchez es por tener convicciones firmes para posiciones cambiantes. O si prefieren, para mutar de opinión con asiduidad; lo que otros denominan mentiras.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recientemente ha lanzado un mensaje nada tranquilizador: “Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos”. Después de dos años de guerra en Ucrania tras su invasión por Rusia, la amenaza rusa se extiende al resto del continente. Putin no solo hostiga a sus países limítrofes en su afán imperialista de conformar la gran Rusia, sino que extiende su amenaza nuclear al resto de nuestro continente ante la posibilidad de que la OTAN envíe tropas a Ucrania, como propuso el presidente francés. A esta situación se une el conflicto de Gaza y las tensiones en todo Oriente Próximo, en el que Israel y EE. UU. se encuentran en el epicentro, pero al que la UE no es ajena.

Los esquemas de defensa occidentales, y especialmente europeos, han otorgado poca prioridad a la política de defensa con respecto a otras políticas públicas desde el final de la Guerra Fría. Europa carece de un ejército y una fuerza militar que defienda y compita con otros bloques rivales. Trump ha advertido a Europa de que está cansado de que su país propicie la seguridad mundial con la OTAN como organización de seguridad mutua. Todos los países europeos forman parte de la OTAN y la UE tiene externalizada su seguridad militar en EE. UU. Si Trump gana las elecciones, EEUU se retirará como garante de seguridad y proveedor de ejército en caso necesario. O la UE realiza un esfuerzo presupuestario para garantizar nuestros derechos y libertades, principios, valores e intereses, que se estima en una asignación presupuestaria mínima del 2 por ciento del PIB -España dedica en el momento actual el 1,2-, o EEUU no saldrá al rescate de nadie más. Se trata de alcanzar, en cualquier caso, la cifra necesaria para garantizar nuestra seguridad y defensa como base de todas las políticas sociales.

Durante la Guerra Fría y hasta la década de 1990, existía el servicio militar obligatorio en casi todos los países europeos, incluso se mantuvo el reclutamiento forzoso con posterioridad. En España, el gobierno conservador de José María Aznar puso fin a más de dos siglos de reclutamiento militar con un Real Decreto de 2001. Dado que los presupuestos europeos no permiten financiar ejércitos profesionales a la antigua usanza, el reclutamiento se perfila como solución para el problema de la incapacidad defensiva, teniendo en cuenta que los efectivos del ejército actual son insuficientes para hacer frente a los potenciales retos bélicos, por más que Bruselas trate de impulsar una aceleración industrial de armamento, como ha hecho en el caso de la guerra de Ucrania.

El nuevo servicio militar, en caso de implantarse, debe tener una orientación más profesional e intensa que el que se desarrolló a lo largo del siglo XX, si se quiere que sea efectivo para los objetivos que se pretenden. Los países europeos que cuentan con este reclutamiento obligatorio son once: Suecia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Grecia, Francia, Turquía, Finlandia, Austria y Estonia. Alemania lo retiró en 2011, cuando su duración era de seis meses, y se está replanteando implantarlo de nuevo en estos días. El modelo de servicio militar no es uniforme en los diferentes países. En cualquier caso, se combinan periodos mínimos de instrucción y formación en técnicas militares, con posteriores incorporaciones temporales para el reciclaje y cohesión del sistema hasta una determinada edad. La edad de incorporación a filas se mueve entre los 16 y 21 años con carácter ordinario.

Desde el punto de vista social, el servicio militar es más neutro que el actual ejército profesional, alimentado fundamentalmente por jóvenes que provienen de las capas sociales más bajas y en muchos casos con origen en familias de emigrantes. El servicio militar iguala a todas las clases sociales, y si se plantea bien tanto en su conformación como en el tiempo de dedicación, constituye una importante inversión social. Desde la perspectiva política, como ha recordado Macron, no solo aporta un potencial mayor de seguridad, sino como servicio cívico permite que los jóvenes franceses se empapen de los valores republicanos como una forma de patriotismo. Algo de lo que los españoles andamos escasos, al menos para aquellos que creemos en el Estado como elemento vertebrador de la igualdad y el bienestar de los españoles.