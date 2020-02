La subdelegación de Gobierno promociona al PSOE en su cuenta oficial de Twitter

La cuenta oficial de Twitter de la Subdelegación de Gobierno en Segovia sorprendía a sus seguidores el pasado 21 de febrero con dos tuits en los que daba difusión a la cuenta institucional del PSOE (@PSOE). “Extra, extra, ya está aquí el nuevo número de El Socialista, toda la actualidad del PSOE en nuestro boletín semanal, no te lo pierdas”, se leía en el perfil de la subdelegación. Poco antes, otro retwiteo igualmente desde la cuenta oficial del PSOE en referencia a un noticia Venezuela: “El señor @pablocasado y el señor @FeijooGalicia deberían dar explicaciones sobre cómo las ayudas de emergencia social para casos de extrema necesidad de españoles en el exterior se utilizan para tapar irregularidades de campañas del PP”.

Entona el “mea culpa” Sergio Iglesias, procurador del PSOE en las cortes regionales y con cargo de libre designación como asesor de la subdelegada, Lirio Martín. “Ha sido un error, que no volverá a repetirse. Ocurrió que al principio de entrar en la subdelegación, como el móvil oficial no tenía memoria, utilizaba el mío personal para llevar la cuenta en Twitter de la subdelegación. Luego ya se subsanó esa situación con un móvil nuevo pero seguía teniendo en mi personal la cuenta de la subdelegación. Ya se me coló un comentario hace un tiempo, y ha vuelto a pasar ahora. No ha sido culpa de ni de la subdelegada ni de los servicios de comunicación de la subdelegación, sino exclusivamente mío”, se excusaba Iglesias.

De hecho fue el mismo Iglesias el que, en ambas ocasiones, se percató del error procediendo a borrar los tuits “erróneos”. Es pauta común en las subdelegaciones del Gobierno, al menos en Castilla y León, que toda la comunicación de redes sociales se lleve desde asesores de confianza.