La Segoviana, seis de seis

Lleva solo seis partidos pero esta Segoviana huele a ascenso. Seis de seis. Quince goles a favor, uno en contra. En toda la Tercera división solo un equipo, el Leganés B en el grupo de Madrid, puede compararse a la efectividad de los segovianos y jactarse de los 18 puntos en este arranque de competición.

Un débil Almazán no ha sido rival para los de Manu que en la primera parte mataban el partido, con resultado final de 3 – 0. El encuentro siguió el esquema de las seis victorias anteriores, saliendo la Sego muy seria, muy combinativa, aprovechando los espacios para plantarse ante el área rival y generar ocasiones. Que estando delanteros como Álex Conde en gracia no tardan en traducirse en goles. Es lo que pasó en la Albuera con Conde abriendo el marcador en el minuto 23. Siguió el dominio local hasta que al filo de la media parte Adeva marcaba el 2-0, el cuarto en su cuenta particular. Nada más empezar Diego del Castillo anotaba el de la tranquilidad, y ya con tres goles en el marcador y los puntos en la cesta el equipo se dedicó a dar oportunidades con pases en profundidad y a ver qué haces manteniendo el orden sobre el césped. Aún así, un penalti no pitado y otro que sí pero detenido por el guardameta soriano pudieron haber ampliado la renta. A lo dicho, muy buena pinta esta Segoviana 2020.