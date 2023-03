13 Comments

¿Sabe cuándo se critica una gala tipo los Goya por aburrida. Nunca he visto una alfombra roja en la sede socialista. El PSOE cumplió el viernes el trámite de confirmar y ordenar los miembros de la lista de su candidatura al Ayuntamiento de Segovia en una presentación de candidatos en la que, curiosamente, no apareció ni uno sólo de los miembros de la lista. Bueno, excepto Miguel Merino, que es como una prolongación de la alcaldesa allá donde vaya, aunque desde febrero, cuando paseó por el alambre, es un portavoz que habla poco. Como sea, su “importante peso” actual es el que le ha llevado al cuarto puesto de la lista, dice Martín. Bajo los focos se colocaron al final Clara Martín —“encabezo la lista, claro”— el secretario de la agrupación local, José Bayón y el secretario provincial, José Luis Aceves.

Fíjese, me parecía a mi que en los lacónicos discursos, las actitudes corporales y los rostros que mostraban aún quedaba algo de rastro de la tensión del día anterior, cuando se echó en cara a los del Ayuntamiento —hubo hasta congestiones— el haber hecho la lista en medio del secretismo, sin consultas a los órganos y siquiera comunicación de nombres hasta el último instante; cuando se echó en cara a Martín que se fuera a Burdeos (cosas del Grupo de Ciudades Patrimonio) durante los días anteriores dejando aquí la lista por cerrar, incluyendo el que se había pensado como “fichaje estrella” que se pretendía para el puesto de aspirante a concejal de Deportes y que, finalmente dijo que no. Ángel Berbel no era la primera opción para el número diez pero mire, como dijo Martín, se le reconoce “su importante aportación”, que lleva no sé cuántos mandatos siendo el número 16 y “sube en la escala de concejales”.

Menos de tres minutos tardó el secretario local, José Bayón, en soltar sin mucho énfasis el elogio a la candidata y su lista en la que la frase “tienes el apoyo de la Agrupación local” no sonó entusiasmada. Tampoco fue demasiado animada la arenga del secretario provincial, por mucho que repitiera la palabra “ilusionante”, que parece que era la idea-fuerza del día, pero nada imaginativa. Aunque, puestos a señalar cosas que parecen haberse pensado durante poco tiempo, está el lema: “Clara mente”(Comprometida con Segovia). Creo que en este periódico podrá encontrar una referencia de los últimos carnavales en la que el redactor se quejaba del exceso de comodidad de algunas comparsas por usar la musiquita de la colombiana Shakira para sus coplas en vez de buscar alternativas más elaboradas. Hay quien dice que la canción esa es el canto de una mujer empoderada que se enfrenta a la vida con arrojo, aunque otros dicen que sólo es el trino rabioso de una perdedora con heridas sangrantes.

Así qué, en el acto en el que se daba a conocer a los que aspiran a ser parte del gobierno de la ciudad se decidió que sobraban los candidatos y las fotos de familia y por eso la presentación se llevó a cabo con el mismo automatismo con el que Martín lee los jueves los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, aunque cambiando el escenario por la sede del PSOE, y en vez de acuerdos, se leían los nombres de un deslavazado dosier con 16 curriculos de urgencia y 12 nombres más a palo seco. Ya sabe que el PSOE viene a gastar en cada mandato entre dimisiones y bajas hasta el puesto 16, más o menos.

Sobre la lista: más o menos el mismo esquema de la de 2019. La salida de Marian Rueda, cantada hace tiempo por ella misma, y del concejal más veterano que quedaba en el Consistorio, Andrés Torquemada, que simplemente ha estado en el lado derrotado en una larga pelea, así es la política. Así que todos los de delante de entonces, “corren” dos puestos: Miguel Merino salta del 6 al 4; Alberto Espinar, del 8 al 6; Raquel de Frutos del 9 al 7… Recuerde que en el 2 repite Jesús García, así que en realidad no hay nada nuevo en los primeros puestos, salvo la presencia de Ana Sanjosé en el 3, en el retorno de la que será la única concejala en activo que conoció el primer Gobierno PSOE y que acredita garantía de gestión y tenacidad, y la de Mercedes Gómez Blesa en el número 5 y destinada, inicialmente a Cultura, un puesto para el que a los socialistas les gusta “tirar de personal de fuera” y de mujeres que se declaren feministas. Sobre ambas decansa buena parte de la confianza en pescar (o repescar) parte del voto perdido en los últimos años.

Más inamovibles, de ninguna manera. Clara Martín dejó claro que sacará a Alberto Espinar de Cultura —digo yo que estará tan contento— para devolverle a su entorno natural, las nuevas tecnologías en el ámbito municipal y vuelve a prometer a Raquel de Frutos que será responsable de Servicios Sociales, si otra coalición de Gobierno no lo impide, como pasó en 2019, garantizando además su medalla corporativa con la séptima plaza de la lista.

Caras nuevas en el plantel socialista para los puestos, todavía seguros, destinados a Antonio Reguera, aún concejal socialista en Palazuelos de Eresma, del que Martín cree que su vinculación empresarial a la construcción le hace idóneo para dirigir Urbanismo y mantener así la línea heredada de su tío, Alfonso Reguera, que estuvo en ese puesto… Si no lo pienso no me inquieta.

Que Mayte Mañas ocupe la novena plaza de la lista es de esas cosas que sorprenden, que ha hecho ya sus escarceos políticos con aquello de Segoviemos, probó con Centrados en Segovia en 2019 y su entorno ha enseñado su ficha insistentemente en los círculos del PP en las últimas semanas ofreciendo su bagaje antes de recalar finalmente en la nómina del PSOE. No será por falta de ganas de entrar en el servicio público activo. Al día siguiente de anunciarse su inclusión en la lista, dimitió como vicepresidenta de la Federación vecinal.

Le recuerdo que el PSOE tiene actualmente diez concejales, así que el de Berbel es el que los técnicos considerarían el último “puesto seguro”. Para subir la nota, el equipo de Martín ha situado a la junior, aunque secretaria de Juventudes Socialistas, Lourdes Álvarez y al “activista” vecinal, Pablo Fernández Caro, a los que no sé bien en qué responsabilidad colocarles en un eventual Gobierno socialista, aunque si las cosas se dieran en sentido contrario, serán de los que se queden hasta el 27.

Voy a parar en la mujer mayoría, un honor que ha correspondido a otra histórica que ya conoce lo que es ser parte del Gobierno municipal, María José Andrés, otro fichaje que podría interpretarse como otro uso del comodín del público por parte de los que se encargan de esto de confeccionar la lista electoral.