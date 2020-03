La Junta toma medidas: escuelas abiertas y hospitales restringidos

En el maremagnum informativo en que se ha convertido el coronavirus, y tras dos semanas de la detección del primer contagio, la Junta de Castilla y León, tras reunir en consejo de Gobierno a alcaldes y presidentes de diputaciones, emitía la primera directriz con prohibiciones y recomendaciones oficiales a la población.

Básicamente, el documento anuncia que se van a modificar las programaciones sanitarias ya previstas en función de las necesidades que suscite la presente epidemia, con importante restricciones para acompañantes y menores en centros hospitalarios y residenciales. Los colegios y centros docentes se mantendrán abiertos y en funcionamiento normal, si bien se suspenderán la totalidad de actividades extra escolares. En definitiva, la Junta considera que aún no ha llegado el momento de pasar a la fase de “contención reforzada“, con cierre de escuelas, restricción de movimientos de los ciudadanos y medidas más drásticas como las adoptadas en Madrid. El número de infectados en la comunidad, 71 y sin fallecidos, no ha llegado aún a una masa crítica que sanitariamente lo justifique. Excepción a lo dicho es el municipio de Miranda de Ebro, que concentra más de la mitad de los infectados de Castilla y León. En Miranda sí habrá cierre de escuelas y medidas drásticas, en el resto de Castilla y León, no.

Recomendado suspender mercadillos y eventos masivos

En lo tocante a recomendaciones, se abunda en la conveniencia de no frecuentar espacios públicos donde no exista, al menos, un metro de separación entre las personas, se recomienda suspender actividades colectivas en espacios cerrados de más de mil personas, así como la de mercadillos, rastros, ferias, romerías, matanzas y similares. Adjuntamos a continuación en su totalidad la nota de prensa remitida desde la Junta.

Medidas 1.-Se restringirá el acceso de acompañantes y visitantes a los centros sanitarios, públicos y privados, al mínimo imprescindible para garantizar el derecho de acompañamiento mínimo del paciente que así lo requiera, salvo en circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización, a criterio de la dirección del centro. Se prohíben las visitas de menores de edad a los centros sanitarios. 2.-Se podrán suspender o limitar las actividades sanitarias programadas en los centros sanitarios de atención hospitalaria (consultas, exploraciones e intervenciones). 3.-Se suspenden las prácticas docentes en centros sanitarios y sociosanitarios de estudiantes de ciclos de formación profesional y grados universitarios, a excepción de los del último año de estudios en Medicina y Enfermería que manifiesten su consentimiento expreso por escrito. 4.-Se suspenden excursiones, salidas del centro y los viajes de todo tipo, que supongan desplazamientos de los alumnos y profesores fuera del recinto escolar. 5.-En el ámbito educativo, se suspenden los festivales, galas, obras de teatro y eventos de todo tipo, universitarios y no universitarios, que conlleven la reunión de personas en espacios cerrados o abiertos. 6.-Todos los grandes eventos deportivos profesionales y no profesionales, de competiciones nacionales e internacionales, se realizarán a puerta cerrada, sin perjuicio de que procediese la suspensión de alguno de ellos, en su caso. 7.-Las autoridades responsables procederán a tomar las medidas de desinfección e higiene de los medios de transporte público.