La familia de Escobar recomienda a la Corporación que “reme por el bien común”

El presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo, recuerda al exalcalde fallecido

La ciudad ha despedido a su alcalde de la década de los 90 como merecía, con el respeto y los honores que se había ganado a pulso durante su etapa fructífera al frente del Consistorio. Las crónicas de estos días han recogido a la perfección decisiones difíciles, a veces impopulares, y que el tiempo ha demostrado acertadas. Ramón Escobar, trabajador incansable y con un firme y constante compromiso con esta tierra, concebía la política con sabor propio, carácter afable y adelantado a su tiempo, pues no podemos olvidar el cambio urbanístico que experimentó la ciudad, su obsesión por los espacios verdes y su apuesta por las nuevas infraestructuras, como símbolo claro de desarrollo y vertebración. Lo que hoy se denomina economía verde y circular es lo que puso en práctica durante sus mandatos. Desde la Cámara de Comercio no podemos obviar que su clarividente mente mantenía la premisa de que sin la empresa no existía el progreso, de que sin el empuje de empresarios no llegaría la prosperidad y de que los trabajadores eran el centro del valor añadido para cualquier negocio. Por ello, siempre la institución cameral contó con su apoyo, con sus sabios consejos y con ese empuje que desde su afabilidad y tesón sabía dar para conformar las piezas del puzle. Con su habitual bonhomía, estará ya de la mano paseando con su querida ‘Chatuqui’ por las eternas autopistas estelares cuidando de los suyos, como bien ha explicado su hijo Ramón. Su respeto hacia Segovia deja una huella imborrable porque siempre será recordado como una persona que llegó a la política de puntillas, como alfileres, y que la dejó convertida en la protagonista de un capítulo grabado con letras de oro de su historia.