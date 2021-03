“La digitalización del Teatro Real de Madrid permite la experiencia del espectador más allá de su butaca”

Raúl Torquemada, Publicista y Periodista

La vida profesional de Raúl Torquemada, publicista y periodista, es todo menos aburrida. No ha cumplido los 50 y su “Vida Laboral”, que se ha desarrollado en diferentes medios de comunicación, con diferentes formatos, tiene tantos capítulos que debería tener índice. La curiosidad y el interés por conocer y desarrollarse en diferentes temas, le han llevado por caminos no experimentados y adelantados al momento, lo que le ha llevado a obtener resultados no siempre favorables pero, si bien es difícil recordar y mencionar cada capítulo, cada proyecto, cada sueño, al ver los que aquí recogemos, imaginen el total y que hasta la edad de jubilación, queda un trecho… ¡Una máquina!

Pregunta.- Raúl, comienza comentando cuales fueron tus inicios hasta llegar al día de hoy.

Respuesta.- Comencé, como bien sabes, en Televisión Segovia, donde en algunas ocasiones también has participado. Considero aquella experiencia como mi auténtica Universidad porque allí tuve la oportunidad de llevar a cabo acciones laborales en todos los sentidos, desde la redacción de una noticia o la creación de un documental, hasta ser cámara, editor, presentador (junto a mi compañera Carolina Uñón… en un programa “muy chulo” que hacíamos, que se llamaba Recuerdos del Ayer) o, comercializar la publicidad. Fue muy interesante el modo en el que entré en Televisión Segovia… para poder pagarme la Universidad, trabajaba los fines de semana en un restaurante y, un día me fui a cortar el pelo y la peluquera me dijo que le gustaba mi voz y me preguntó porqué no colaboraba en TV Segovia para poner la voz a los anuncios. Entonces, gracias a la mujer de Julio Missis, comencé a trabajar allí aprovechando la oportunidad que se me brindaba porque estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas. Con esa familia, que me dio la oportunidad de trabajar y a los que estoy muy agradecido, sigo manteniendo una gran amistad. Después, con la llegada de Luis Martín (Periodista pionero en Segovia) a TV Segovia, se profesionalizó un poco más el medio y comenzó a pertenecer al Grupo de Comunicación de TV Castilla y León. Para mí, Luis Martín fue un profesor en todos los sentidos.

P.- Estudiaste Publicidad y Relaciones públicas…

R.- Sí, pero lo cierto que más adelante ejercí labores de periodismo aunque siempre he estado más en la Gestión y Desarrollo de Negocio en torno al mundo de la comunicación. En aquellos tiempos también colaboraba con Onda Cero Segovia cuando el director era Juan de Lapuerta quien, comenzó a trabajar en uno de los canales dentro de Canal Satélite Digital, y me ofreció una Beca. Fue el salto del mundo de Segovia al de Madrid. Siempre he dicho que entre las dos ciudades, en algo menos de 100 Km de separación, los mundos son totalmente diferentes. Recuerdo como al llegar a Madrid tenía los ojos abiertos en Gran Vía, lugar en el que se encuentran las oficinas de Canal Satélite Digital. Empecé a trabajar allí, en uno de sus canales, como Ayudante de Producción pero, rápidamente me pasaron a Cine Manía y a Canal Estilo, otro apartado del propio canal. Seguí desarrollando mi trabajo, mostraron mucha consideración y continué creciendo en este Canal hasta el punto de que me hicieron dos ofertas de trabajo: Irme, dentro de la empresa, a Miami (USA), propuesta a la que dije “No” porque mi nivel de inglés no era el adecuado y, en segundo lugar, poner en marcha un canal dedicado al motor dentro de Canal Satélite Digital. Al mismo tiempo, recibí otra oferta de trabajo de Televisión Castilla y León para poner en marcha una cadena de radio: “Castilla y León Radio”, y me fui allí como Director General. Decidí iniciar este proyecto para montar una cadena. Era un proyecto “muy chulo” pero le faltaba una pata… No teníamos licencia en Valladolid, no nos habían concedido el permiso para emitir allí, y no se completaba la cadena… Un proyecto radiofónico al que le falta la capital de la Comunidad y, se quedó cojo. En definitiva, estuve algo más de tres años en Televisión Segovia, otros tres años en Canal Satélite Digital y un año y medio en Televisión Castilla y León como Director General del Canal de Radio.

Después volvía Madrid para trabajar en MYTVTOGO, televisión por internet. Ahí comencé a trabajar con animadores, ilustradores… y la experiencia fue muy buena pero, la empresa no fue bien. Quedó un equipo muy bien formado para crear una productora… y se creó “Cómo Produzco”, una productora de desarrollo de imagen corporativa, de creación de páginas web, de animación…, de la que yo mismo era socio. Fue también una época muy bonita pero yo estaba agotado en el sentido físico y psicológico. Sentí la necesidad de cambiar de actividad y hablar bien el inglés. Dejé todo y, con 29 años, me fui a Londres, sin conocer a nadie, a una ciudad que es bastante complicada, en la que hay muchos españoles pero… En algunos momentos sentí la tentación de volver pero, al final, permanecí allí durante un año y tres meses. El resultado fue una experiencia muy enriquecedora Después monté otra agencia de comunicación que se llamaba “Buena Cara” (me considero bastante emprendedor) y, recibí una oferta de trabajo en Atresmedia, empresa en la que más tiempo he estado, 11 años y medio, y en cuyo Grupo esta Onda Cero, Europa FM, La Sexta… En esta empresa entré en un proyecto de Desarrollo de Negocio dentro de A3. En Antena 3 hay mucha gente de Segovia como Alfonso Montarelo, Antonio Manso, Carmen Rodriguez y, lo último que hice en esta empresa fue ser Adjunto a Dirección de una discográfica con acuerdos con las principales productoras como Sony, Universal Music… Desde esta Discográfica también dábamos servicio musical a nuestras series con sus bandas sonoras y llegamos a grabar con Ana Belén.

P.- Sabes que Ana Belén está muy relacionada con Segovia… Su abuela, la señora Matilde, fue profesora en el colegio de Cabezuela, lo que hizo que durante sus vacaciones escolares, Ana Belén visitara esta localidad en muchas ocasiones…

R.- Siempre que puedo beneficio a Segovia con mi actividad. Todo el mundo conoce Segovia… Sus monumentos, su gastronomía… y para mí es una estrategia para romper el hielo, para iniciar una conversación o para cerrar un negocio. Por ello, me considero un gran embajador de mi tierra porque, incluso en Madrid, siempre utilizo Segovia… Lo malo de las grandes ciudades es la distancia que separa todo. Desde mi casa en Malasaña hasta llegar a Antena3, en San Sebastián de los Reyes, tardaba una hora para ir y otro tanto para volver y, como quiero hacer “otras cosas” y averiguar qué hay en el mercado, empecé a trabajar en una empresa dedicada a la digitalización de las tiendas. Entonces se me ocurrió un nuevo proyecto que trasladé al Teatro Real: La Digitalización del Teatro Real. El objetivo de este proyecto era “llevar la experiencia del espectador más allá de lo que vive y percibe en su butaca”. A los responsables del Teatro Real les gustó la propuesta. Tardamos un año y medio en desarrollar el proyecto y, tras resolver el concurso público que se planteó, empezamos con la Digitalización del Teatro Real. El Teatro Real es un espacio desconocido, la gente no sabe que cuando va allí puede visitar sus maravillosos salones con sus obras de arte (pinturas, tapices…) Y, con la entrada puedes disfrutar de todo ello.

Con este proyecto se ha creado un canal de televisión que cuenta con un importante número de pantallas (54) que permiten al espectador conocer cuál es el argumento de la Ópera, como maquillan a los protagonistas, la tarea de vestuario o, algo muy interesante, la historia de las pelucas que se ven en cada uno de los espectáculos…por poner algunos ejemplos. A través de esas pantallas también se pueden conocer otras actividades que se realizan en el Teatro Real y se convierten en el soporte publicitario de las firmas que apoyan al Teatro Real pues, es fundamental el apoyo público-privado en el mundo de la cultura, y es una herramienta muy válida para todos los eventos que se celebran en el Teatro Real. Los contenidos cambian con el cambio de las representaciones pero, como en todos los ámbitos, la Covid ha perjudicado el desarrollo del proyecto. El canal está ahí pero la afluencia de público es menor, aunque sigue habiendo funciones porque se ha hecho bien. El Teatro Real ha sido la primera institución en Europa que ha abierto y ha mantenido la cultura viva.

P.- Con la Covid, todo se ha ralentizado…

R.- Efectivamente, ha sido así. La única forma de mantener vivo este proyecto es con la captación de fondos privados, es como un canal más de comunicación, necesita hacer contenidos con los que diferentes marcas publicitarias puedan pagar la producción.

P.- No están los tiempos como para publicidades….

R.- ¡Efectivamente! Está complicado pero, el proyecto está lanzado y funcionando

P.- Seguro que hay otros proyectos…

R.- De momento estoy colaborando en otro proyecto que se llama “Fundación Músicos por la salud” y tiene como objetivo organizar micro-conciertos en Hospitales y Centros Sanitarios. Más en este momento que la gente no tiene acompañamiento, tiene más soledad, o para los colectivos más vulnerables… Hace unas semanas lanzamos y gestionamos, una serie de conciertos en el Hospital Zendal muy gratificantes. Estamos ofreciendo conciertos todos los días, de 11:00 a 12:00 para que los pacientes cuenten con ese apoyo. Hasta la OMS propone a los gobiernos que utilicen prácticas artísticas en los hospitales porque mejora la calidad de vida del paciente

P.- La música, casi siempre mejora todo… como un poquito de sal en la comida ¿Qué tipo de música se escucha en estos conciertos?

R.- Ofrecemos todo tipo de música. El concierto de hace unos días fue un recorrido por las zonas con los pacientes más críticos que nos hacían gestos por lo bonito que resultó. Estuvo interpretado por un violín y una viola pero en otras ocasiones ha actuado Raúl Fuentes, cantante que a punto estuvo de representar a España en el Festival de Eurovisión del año 2000 con la canción “Sueño tu boca” que, en cualquier caso, se convirtió en un gran éxito aquel verano. También actúan músicos colaboradores y cantautores que versionan canciones conocidas A nivel particular, siempre he sido muy emprendedor y he puesto en marcha, con diferente grado de éxito, otros negocios como “La Cocina de mi Vecina” en mi barrio, Malasaña, que traspasé o, como última adquisición, junto a otros socios, una floristería que se llama “Floripondios” en Madrid. Durante estos años, vivir aquí me ha permitido conocer a personas muy interesantes a nivel político o empresarial como el Director Artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, con quien mantengo una relación muy buena, así como con el resto de los responsables del Teatro Real. Con esa red de amistades he ido beneficiando en lo que he podido a diferentes proyectos en Segovia como el Bio Ammo, destinado a la creación y fabricación de cartuchos para caza con materiales exentos de plomo, realizados con materiales de bioplástico conseguidos a partir de residuos de origen vegetal. Su fabricación se realiza en la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva. Cuando conocí este proyecto, lo di a conocer a posibles inversores en Madrid que, metieron dinero… Otro caso fue relativo al Open de Tenis de El Espinar. Cuando trabajaba en Antena 3, Neox, llegó a ser la televisión oficial del Torneo.

P.- Desde tu frenética actividad ¿Cómo ves Segovia?

R.- Por mi perfil emprendedor, no podría haberme quedado en Segovia. Es una ciudad con un gran encanto pero, desde mi punto de vista, y sigo la actualidad de cerca, sigue anquilosada en el pasado. Es una ciudad que se tiene que mantener como es pero, estando tan cerca de Madrid, podría haber desarrollado otras líneas de vida y negocios, importantes. Hoy hay Campus Universitarios pero se podía haber seguido esa vía y haber convertido a Segovia en un Campus mayor atrayendo a otras Escuelas de Negocio. También he observado como hay consultoras como Accenture, empresa internacional de consultoría, que buscan en otras ciudades oficinas para desarrollar su negocio y, no entiendo porqué Segovia no ha atraído ese tipo de empresas cuando, con el AVE, estamos a 20 minutos de Madrid. Segovia ofrece una alta calidad de vida. Cuando voy por allí, disfruto del “chato” por la Plaza, del paseo por San Andrés o por Alameda de La Fuencisla pero, es una ciudad que “no crece”. Soy crítico con el CAT porque llevan 8, 9 o 10 años (ya no sé cuantos)… ¿Con qué objetivo o estrategia? Desde aquí parece mentira que se tarde tanto en hacer un edificio aunque sus características técnicas sean especiales. Desde mi punto de vista, va muy lento.

P.- Cuando te canses de ir y venir y de crear nuevos negocios… ¿Volverás a Segovia?

R.- He hecho una inversión en Sotosalbos… he comprado allí un terreno para, en un futuro, montar mi casa. En Segovia están mi familia y mis amigos de toda la vida y, en Segovia colaboro siempre en todo lo que puedo como en el Homenaje a las Victimas del suceso de Los Ángeles de San Rafael, donde fallecieron mis abuelos. Después de ese Homenaje, varias familias vinieron a darme las gracias porque, si no lo hubiéramos hecho, el 50 Aniversario de aquel terrible suceso hubiera pasado sin pena ni gloria… ¿Qué si me veo en un futuro en Segovia? Yo te diría que sí. Madrid es una ciudad apasionante y viva, con muchas actividades culturales, en la que tengo muchos amigos pero al final, Segovia es Segovia.