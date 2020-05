La concejala de Ciudadanos de La Lastrilla deja el partido con otros 10 militantes

Isabel González, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Lastrilla anunciaba a través de un comunicado que solicita la baja de la formación naranja “frustrada por la pérdida de valores internos que en su día vine buscando en Ciudadanos”, explica, y también descontenta por el funcionamiento de los organismos que, a su juicio, han permitido que en Segovia “el control de todos los resortes del partido estén en manos de unos pocos, que dejando de lado a la militancia y desinformándola, se reparten los cargos en un ejercicio continuado de nepotismo oscurantista“, añade, en referencia al actual secretario institucional, Alfonso Martín y su pareja, Noemí Otero, que tras el congreso nacional de marzo y la reciente asamblea general telemática han visto reforzado su papel como líderes de la formación en Segovia pese al desgaste que sufrieron al intentar monopolizar la práctica totalidad de cargos liberados del partido en Segovia.

González mantendrá el puesto de concejala en un consistorio dominado por mayoría absoluta por el PP, pasando a ser No Adscrita. No se va sola. Asegura que desde el jueves se ha producido un goteo de bajas. “Sobre una decena de militantes hemos dejado el partido”, explica. De momento, entre estas fugas no está la que fuera cabeza del sector crítico, María José García Orejana.

La baja de González aviva la ya larga crisis de Ciudadanos Segovia. Tras la debacle electoral de noviembre de 2019, los naranjas segovianos se dividieron en tres facciones: la amparada por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea y enfrentando a Arrimadas, la de Alfonso Martín y Noemí Otero; y la de García Orejana y la propia Isabel González, abiertamente enfrentadas a Martín y Otero, facción que precisamente ha visto reforzada su situación con los movimientos de los últimos días, con puesto en la nacional para Martín y ratificado por Madrid y Valladolid como hombre fuerte de Ciudadanos en Segovia.

“Somos diez militantes los que abandonamos el partido. Hemos aguantado hasta V asamblea en la esperanza de que se produjese el cambio que llevase a Ciudadanos al papel regenerador que buscamos. El resultado de la asamblea ha sido, sin embargo, de total continuidad, con las mismas personas y políticos. Y ello es muy grave, especialmente teniendo en cuenta el descontento existente en Segovia, que tiene su paralelo a nivel regional”, concluye González.