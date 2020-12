La biblioteca no entra en calor

Desde el pasado puente de la Constitución, o dicho de otro modo, desde que empezó el frío segoviano, la biblioteca pública de Segovia se mantiene entre los 17 y los doce grados. “Nunca por encima de los 17“, denuncian los trabajadores. Y no se trata de alguna medida para la mejor conservación del papel. Sencillamente, la calefacción funciona mal y tarde.

A través de un comunicado, la Junta de Personal Funcionario de la Junta en Segovia denunciaba las “lamentables condiciones en que los empleados públicos desarrollan su trabajo y que los usuarios de la misma vienen soportando desde hace años en las épocas en las que el termómetro baja de los 10º C”.

Dependiente del Servicio Territorial de Cultura, la biblioteca, inaugurada en 2015, cuenta con un sistema de climatización mixto, de suelo radiante e inyección de aire. Un sistema teóricamente ideal sino fuera por los continuos problemas que da la instalación, denunciados reiteradamente a Cultura por los trabajadores.

El sistema de climatización se gestiona de modo remoto por una empresa ubicada en Madrid. “Un control que se realiza cuando a esta empresa le viene bien o cuando pueden, personándose raras veces para solucionar el problema, pues con no coger el teléfono tienen suficiente y muchas veces no dando la solución oportuna a las necesidades del centro, pues en determinadas estancias la temperatura es muy elevada mientras que en otras no se llega a los requerimientos mínimos indicado en la anterior normativa de referencia”, denuncia la juta de personal.

A ello se añade problemas eléctricos que hacen que, bien por diseño bien por estado de conservación o utilización, en determinados periodos “salte” la electricidad, Para la nueva puesta en marcha de la climatización es necesario que desde Madrid la empresa “quiera y pueda”, denuncian los funcionarios, reiniciar el sistema. Ha sucedido en varias ocasiones que el corte se producía en fin de semana, tardándose varios días en reiniciarse la climatización con lo que el inmenso edificio pierde el poco calor acumulado convirtiéndose en una verdadera nevera.

Es lo que viene sucediendo desde primeros de diciembre, en los que la temperatura no ha subido de 17 grados. A modo de solución, los funcionarios sugieren revisar el contrato y adjudicarlo a una empresa local que por lo menos pueda prestar un servicio de mantenimiento in situ o más rápido.

Según los funcionarios, desde su inauguración en 2015 el día a día en la biblioteca ha estado lleno de problemas de infraestructura. Accesos, distribución y climatización, entre otros, reiteradamente denunciados por los 25 empleados entre funcionarios y personal laboral.