La banda de Graham Bonnet cierra su gira española en el Teatro Juan Bravo

El rock sigue ocupando espacio en el Teatro Juan Bravo. Este 22 de diciembre, los amantes de este género están citados con Graham Bonnet, uno de los artistas míticos de la música, por su trayectoria en grupos como Rainbow, Michael Schenker Group, Impellitteri y Alcatrazz.

El vocalista, acompañado de Beth-Ami Heavenstone al bajo, Conrad Pesinato a la guitarra, Kyle Hughes en la batería y Alessandro Bertoni en los teclados, cerrará en Segovia una breve e intensa gira por nuestro país que, en la última semana, le ha llevado por los escenarios de Gijón, Vitoria, Barcelona y Madrid, donde sus seguidores han celebrado el hecho de poder reencontrarse después de tres años sin pasar por España.

Además, se da la circunstancia de que esta gira es especial, ya que sus conciertos no tienen nada que ver los últimos recitales de Bonnet en las salas españolas y será el disco ‘Down to earth’, de Rainbow, el que cope el repertorio, tal y como viene advirtiendo el grupo desde que dio a conocer la gira.

Este trabajo, producido por el bajista de Deep Purple, Roger Glover, supuso un punto de inflexión para Rainbow, ya que hasta entonces había estado liderada —con permiso de Ritchie Blackmore— por Ronnie James Dio y dio paso a la corta era de Graham Bonnet como voz del conjunto británico. Con el sonido más comercial de ‘Down to Earth’ la banda triunfó en los escenarios de gran parte del mundo, aunque al volver a casa surgieron los problemas y, poco tiempo después, el propio Graham Bonnet dejó una formación cuyos sonidos recupera ahora para esta gira.

La entrada al concierto tiene un precio de 18 euros.