4 Comments

Siendo yo niño a mi padre le gustaba llevarnos en el coche por ahí. “A ver pueblos“. Eso era en los 70 y el aclarado ya era palpable. “¿Qué es eso?”. “Es la casa cuartel, que la han cerrado”. Primero emigró la Guardia Civil, no era operativo tener 200 puestos desperdigados por la provincia. Lo mismo pasó con las estafetas postales. Luego, ay, cerraron las escuelas. No había niños a los que dar clase. La panadería, la carnicería, el colmado, el banco… Como quedaban los viejos se mantuvo el consultorio, dos horas de atención primaria a la semana.

Creo sinceramente que la supresión de servicios presenciales en el mundo rural no es la causa de su despoblación, más bien la consecuencia. Pero hay más factores en juego. Decía el vaciado del mundo rural pero en realidad es un aspecto más del vaciado en general: avanza la digitalización, retrocede la presencialidad en la atención al público.

A las tendencias generales hay que sumar las coyunturas locales. En el caso de la atención primaria, una fuerte crisis motivada por el covid, pero sobre todo una nefasta planificación en los planes de estudio que ha llevado a un desastroso déficit de médicos de familia. Es paradójico, nunca las facultades de medicina habían estado tan llenas y tan vacíos los centros de atención primaria. El 10 de agosto me sentí mal: fiebre y rilandera. Llamé al ambulatorio y me dieron cita (telefónica) para el 19 de agosto. El 19 de agosto me llamaron y tuve el placer de informar a la doctora de que bien, gracias.

Desde hace varios años los colegios de médicos lo vienen advirtiendo. Nos quedamos sin médicos de familia. Como siempre, desde el sistema universitario, que es donde debía haberse actuado en primer lugar, soslayaron el problema. También lo hizo la Junta, hasta que el problema estalla y la realidad obliga a comarcalizar a marchas forzadas.

Entre los que geógrafos que buscan soluciones al vaciado del mundo rural hay un consenso en demandar comarcalizaciones de servicios. Dotar cabeceras de servicios que atiendan a un radio de 30 kilómetros a la redonda. Como teoría está muy bien, ahora llévala a la práctica. ¿El instituto lo ponemos en Prádena o Navafría? Y no hablemos ya cuando toca poner el ambulatorio en el pueblo grande en detrimento de la atención presencial en los consultorios de los pueblos chiquitos. Decisiones super-duras, con un impacto enorme en el día a día de los pueblos.

El hijo dejaba al padre en el pueblo a sabiendas que, de persistir ese malestar, el jueves padre iría al consultorio. Si la cosa pintaba mal, alguna prima, un vecino de confianza le podía acompañar e informar del parte. Era una tranquilidad. En el futuro tocará funcionar de otra manera, con llamadas, aplicaciones, citas previas. Está claro que hasta que no se normalice la cantidad de efectivos todo funcionará básicamente peor. Y está claro también que tardaremos años en normalizarla. Para entonces padre criará malvas o estará “residencializado” a 1.600€ el mes. Panorama triste y oscuro a más no poder.

El problema es serio y todavía no he escuchado yo alternativas implementables. El desasosiego en los pueblos es tremendo, y es comprensible que el PSOE instrumentalice ese malestar. El PP haría lo mismo y de hecho lo hace en las autonomías donde el equilibrio de poder se invierte. Lo que no quiere decir que, más allá de la esbozada comarcalización se vean alternativas claras. Conforme los pueblos quedan en barrios de segunda residencia, calles fantasma que recobran la vida el viernes por la tarde, más insostenible es la prestación de servicios de proximidad. Si encima no hay efectivos, si encima la tendencia general es a digitalizar…

Como siempre, se llega tarde y mal incluso a problemas que vienen anunciando su estallido a voces y desde hace años. Pero son problemas de mal arreglo, que hubieran precisado una planificación a medio plazo y la adopción de medidas impopulares. Justo lo que no le puedes pedir a un político, planificar lo impopular. Hasta que no le queda otra. Y para entonces ya solo queda el camino de la chapuza, del sálvese quien pueda.