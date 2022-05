6 Comments

Por mor del calor, a partir del 1 de junio las clases en la educación infantil y primaria termina una hora antes, a las 13 horas. Algo que tradicionalmente enfrenta a las asociaciones de madres y padres. Este año con más motivo. Y es que como denuncia Fedampa Segovia, la consejería de Educación ha hecho extensiva la medida también a las dos primeras semanas de septiembre, una medida que este curso se había tomado de “modo excepcional” para facilitar la adopción de medidas anti-covid en las aulas, pero que, contra el sentir de los padres, se ha optado por mantener también para el próximo curso.

Una reducción de jornada que obliga a muchos padres a trastocar sus horarios de trabajo, o incluso a tomar vacaciones, dificultando la conciliación de la vida laboral y doméstica. Desde Fedampa Segovia se reclamara que el “el horario sea igual durante todo el año. Todos los cursos. Si se quieren mejorar las condiciones a los docentes, que no sea a costa de las familias. Además, queremos que el horario sea el mismo desde el próximo curso, porque no se puede esperar al curso 2023-2024 para solucionarlo”.

Para este curso, y dado que ya no es posible modificar los horarios, los padres y madres reclaman a la Junta que organice un servicio gratuito de cuidado del alumnado dentro de los centros educativos. “Las familias no tienen por qué pagar las concesiones de la Junta a los sindicatos del profesorado. Bastante hemos tenido, como todos, con los difíciles años pasados: sin actividades extraescolares, con horarios de entrada y salida escalonados… Tenemos derecho a la conciliación, y merecemos un gesto de reconocimiento público urgente, no más dificultades”, concluyen.