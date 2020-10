Nació en Madrid pero su adolescencia y juventud estuvieron unidas a la ciudad de Segovia. Sus padres tenían aquí una residencia y asentaron sus raíces con la intención de que Segovia fuera un lugar especial para sus hijos. Julio Durán, hijo de un piloto comercial, iba destinado a ser un trabajador de una sucursal bancaria o una Caja de Ahorros, un futuro muy deseado en aquellos tiempos. Pero el destino tenía sus propios planes…

Casado con Sonia, americana de ascendencia segoviana, reside desde hace 18 años en la ciudad de Los Ángeles, junto a su familia. Durán dirige un gran complejo de ocio, “California Dinner Entertainment”, en el que unen su actividad teatros, restaurantes, tiendas… aunque, desde el mes de marzo, permanece cerrado a causa de la covid19.

Disneylandia, parque conocido mundialmente, cercano al complejo dirigido por Durán, recientemente ha anunciado el despido de 28.000 empleados de los 31.000 que trabajan en este espacio soñado por el público infantil. De hecho, pese a las ayudas que el Gobierno Americano ofrece a los empresarios afectados por esta situación, “California Dinner Entertainment” ha despedido en fechas recientes a 230 empleados….

El enorme complejo de ocio dirigido por Durán es como un estadio de fútbol y puede acoger a 250 mil clientes al año. “Esto solo puede existir, cerca de parques como Disneylandia. Su volumen es tal que no puede funcionar solo los fines de semana”, explica.

El cuándo, el cómo y el porqué de su traslado a USA, su día a día allí y su visión de la actualidad americana a pocos días de unas nuevas elecciones que enfrentarán al republicano Trump con el demócrata Biden, son asuntos que aborda Julio Durán, desde su lugar de trabajo.

P-¿Cuánto tardas en llegar al centro de Los Ángeles, a la zona financiera de la ciudad?

R-En coche, desde el complejo al centro de la ciudad, salvo en horas “punta” (de 6:00 a 8:30 a.m. y de 15:00 a 18:00 p.m.), tardo unos 20 minutos. A las horas de más tráfico tardo dos horas, los atascos son impresionantes.

P-¿Cuantos años hace que llegaste a USA?

R-En California, junto a mi mujer, llevo 18 años. Salí de España en el año 1995. Primero estuve en Florida, en Orlando, donde viví durante 7 años.

P-Para centrarnos ¿Cuál es tu relación con Segovia?

R-Es curioso que aunque nací en Madrid, me siento más segoviano que madrileño. Mis padres quisieron que mis hermanos y yo nos educáramos y viviéramos en Segovia todo el tiempo posible aunque, por su profesión de Piloto Comercial, nuestra residencia habitual estaba en Madrid. En Segovia, teníamos una casa y pasábamos allí todos los fines de semana.

He dado muchas vueltas por la vida y he hecho muchas cosas que otros no hubieran hecho, como venir a USA. También preparé posiciones para la Caja de Ahorros de Segovia, que en aquellos tiempos era el “sumun”. No solo aprobé la oposición a Caja Segovia, también a la Caja de Ahorros de Canarias, a la Caixa de Galicia y a la Caixa de Pensiones. Trabajé durante 3 años en este mundo pasando por distintas entidades pero… ¡No era lo mío! Trabajar en la Banca significaba estabilidad pero prefería las Relaciones Públicas, una labor que experimenté en Segovia y Madrid durante los fines de semana en diferentes establecimientos de ocio como Discoteca OKY. En tiempos de “la movida”, en Madrid, abrí un local llamado “El Túnel” que se convirtió en todo un bombazo y una Galería de Arte con restaurante…

Si mi sueño, cuando aún estaba en Segovia, era trabajar en la Banca, pronto supe que sería mejor perseguir mi destino… el que me llevó al sur de la ciudad de Los Ángeles. En el año 1995, ya casado con Sonia y, aunque ella no tenía previsto su regreso a los Estados Unidos, buscando horizontes nuevos, nos trasladamos a Orlando, Florida, donde residimos durante 5 años. Sin nada y sin conocer a nadie.

Llegué a USA con la idea de hacer un curso de Piloto comercial pero, de nuevo la vida tenía sus propios planes… En Orlando me contrataron como Profesor en un colegio y conocí a uno de los dueños de “Dinner and Theatre“, parecido al famoso Scala español. De aquella relación surgió mi ocupación de hoy, dirigir el complejo de esta cadena ubicado en California, al sur de la ciudad de L.A. en el que actualmente se ofrece el espectáculo “Piratas” junto a un musical en el Teatro Martini de este complejo. El “California Dinner and Theatre”, está rodeado de tiendas, restaurantes… “es un multinegocio, como los parques de atracciones… y de hecho, suelen estar cerca de ellos”.

P-¿Cómo son los americanos en las distancias cortas?

R- Hay gente muy culta pero suelen ser bastante simples salvo cuando les hablas de negocios o dinero, es lo suyo. En mi despacho tengo una fotografía de casi dos metros de larga, en la que se puede ver una imagen del Alcázar. Cuando los clientes americanos entran allí, se quedan pasmados y preguntan qué lugar es aquel. Siempre les cuento que es Segovia, la ciudad de mis padres, donde vive mi familia y donde he vivido mi juventud. Para completar la historia, les cuento que allí estuvo Cristóbal Colón, antes de partir en el viaje que le llevaría a América, les relato cómo fue a pedir dinero a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que la reina le entregó sus joyas, que le permitieron financiar aquella aventura y descubrir América…. Al escuchar esto cunde el entusiasmo… ¡Guau! ¡Qué interesante!… Les encanta…

P-¿Qué te sorprendió más en relación a la diferencia en las formas de vida entre España y USA?

R-Aquí la vida es completamente anónima. Vivo con mi familia en una casa ubicada en una zona residencial, como casi toda la ciudad salvo el Down Town, donde está la zona financiera. Para ir a visitar a un vecino, aunque sea el que vive al lado, tienes que llamar y avisar de tú visita. Todo lo contrario que en Segovia.

Cuando era joven y llegaba a Segovia, según me bajaba del coche me iba a buscar a mis amigos a las escaleras de San Martín, a los futbolines o a la “Concha” donde siempre encontraba a alguien, incluso sin quedar… Eso sí que se echa de menos. Eso es lo que mis padres no querían que mis hermanos y yo nos perdiéramos. América es mucho más independiente….

P-¿En España vamos a eso?

R-Sí, veo que mis hermanos y la gente que vive en España ya no visitan a los vecinos como lo hacíamos antes. Yo mismo bajaba a la casa del vecino de abajo a recoger alguna de las películas en VHS que él tenía… Decía en casa: voy a bajar a la casa de José para ver qué película vemos hoy…, y allí iba. En cualquier caso esta es una ciudad increíble. En 40 minutos estás en Hollywood, en Beverly Hills, en unas playas increíbles y, con un clima inmejorable, una permanente primavera. Muy distinto al clima que tenéis allí.

P-¿Cómo lleváis las elecciones? Son dentro de pocos días y…

R-Estuve viendo el famoso debate y he seguido todo lo ocurrido con el contagio de Trump por coronavirus… Yo no soy Pro-Trump. Pero, hay que reconocer que es un negociante, un hombre de negocios. A la economía le va bien con él. Le da igual pisar cabezas o países, no hay normas pero, carece de calidad política. No me gusta, me parece un “bocazas” pero, hay mucha gente, sobre todo en la “América Profunda”, que le admira.

Lo que me hace sentir un poco de vergüenza con lo que pasa en España es que en USA, la gente lleva la bandera y el himno, la unidad del país, por delante de todo. En cambio, lo que ocurre en España… ¡cuando lo veo me pongo enfermo!

Trump es muy Pro-Americano y defiende el primero nosotros, después nosotros, y lo último nosotros. Eso le da muchos votos pero, al mismo tiempo, como no es político, comete errores tremendos.

Biden, el candidato demócrata, es muy buen político. Demasiado bueno para Trump. El actual Presidente, se lo come. Biden es un profesional, como lo era Obama. Los dos son políticos de carrera, con formación; Trump lo es de “mercadillo” ¿Que qué es lo que va a pasar? Es impredecible. Trump lleva ya un tiempo anunciando la llegada de la vacuna, estoy casi seguro de que ya la tiene. Seguro que ha movido Roma con Santiago porque, Trump no quiere ser el presidente de los Estados Unidos, quiere ser el salvador del mundo y para ello es capaz, a través de los servicios secretos o como sea, de que el día 1 de noviembre esté la vacuna. 300 millones de vacunas, para los americanos primero y, para el resto del mundo, después. Suena a locura pero, es capaz de hacerlo porque no le interesa tener la vacuna ahora, solo cuando la pueda rentabilizar. No sé qué pasará pero, cuando hace 4 años ganó él, nadie lo esperaba. Todos pensábamos que ganaría Hillary Clinton pero, hay muchos americanos que son como él, muy del país… Todo para nosotros… Trump vende su imagen de luchador y… ¿El resultado de las elecciones? ¡No está tan claro!