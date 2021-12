4 Comments

Jesús Castellanos. Presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (House).

Nos imaginábamos una Navidad cercana a la vivida antes de la llegada del COVID-19 pero la realidad nos está dando un nuevo “sopapo” en forma de una sexta ola de esta pandemia que amenaza con nuevas restricciones apoyadas en el alto número de contagios aunque, los ingresos en hospitales y los fallecimientos no aumenten en una similar proporción. En Segovia, donde el sector económico principal vive mayoritariamente del mundo del turismo, se ha visto con horror (para qué nos vamos a engañar), la posibilidad de un nuevo cierre de barras, de zonas interiores… Desde Hotuse, tras dos años de pandemia en una provincia dedicada “casi en exclusiva a este sector económico”, su presidente, Jesús Castellanos, relata cual es la situación de este sector y cómo vislumbran el futuro junto a un virus al que controlamos poco a poco a base de vacunas pero que aún puede dar más de un susto. Él mismo lo cuenta.

Pregunta.— Ante la decisión adoptada por el Gobierno sobre la obligatoriedad de la mascarilla también en exteriores ¿Qué opina Jesús Castellano, presidente de HOTUSE?

Respuesta.— La decisión que ha tomado ha sido “ninguna”. Teóricamente la obligatoriedad de las mascarillas pero, a nosotros, lo que más daño nos ha hecho es “lo que están dramatizando desde hace un mes “. Somos conscientes de que hay una pandemia, igual que los demás ciudadanos, pero también somos conscientes de que ahora las camas de planta están al 6% y las de UCI, en Castilla y León, están al 20%. Estamos prácticamente como en agosto y entonces no se dramatizó como se está dramatizando ahora. No entendemos como, estando vacunados como lo estamos, nos quieren hacer ver que la situación es como la del año pasado cuando no puede ser así porque, si fuera así nos estarían engañando con las vacunas. O una cosa o la otra. Lo que no podemos es vender las vacunas, pues en nuestro sector hemos sido los primeros en aconsejar y animar a todo el mundo para que se vacune y, ahora que estamos vacunados, decir que con la vacuna, prácticamente no arreglamos nada. Algo está fallando aquí.

P.— Ahora, las Comunidades Autónomas son las que tienen la “pelota en el tejado”. A través de la regional, a la que pertenecéis ¿Pensáis hacer llegar la situación a la Junta de Castilla y León? Ahora es la que tiene que tomar la decisión…

R.— Estamos seguros de que la Junta de Castilla y León no va a adoptar ninguna medida restrictiva pero es cierto que, en una provincia como Segovia, el daño ya está hecho. Estamos viendo que el turismo madrileño hace un mes que comenzó a caer y ahora su caída es brutal. Lógicamente va a ser complicado que estas navidades sean medianamente normales porque, cuando comenzamos a hablar de restricciones, sobre todo a nivel de Comunidades Autónomas, el problema que tenemos es que mucha gente, cuando sale de su Comunidad para venir a otra, no sabe a qué atenerse y al final, acaba quedándose en su lugar de origen… Tenemos mucha esperanza en que, al final, el turismo, a “ultimísima” hora decida moverse pero en reservas, ahora mismo estamos a cero porque las que había se han anulado, eso es indicativo de lo que está pasando y, todo sin que en Castilla y León haya ni una sola restricción ni en nuestro sector ni casi en ningún otro. El miedo ha calado y vemos que la Navidad va a ser complicada.

P.— ¿De donde ha venido el miedo en la situación que ahora se está viviendo? R.— El miedo surge en el momento que se empieza a comunicar a los ciudadanos que hay un nivel de infección alarmante, que lo es, pero se esconde el grado de hospitalización porque ese dato, ahora, no interesa darlo a conocer. Sabíamos todos que con la vacuna, no íbamos a evitar contagiarnos pero sí evitar que si te contagias, te afecta de modo más leve. Nos vendieron la vacunación así. Ahora que estamos vacunados intentemos llevarlo con normalidad y, lógicamente, a quien de positivo habrá que confinarle pero nada más. Me da la impresión de que estamos como el año pasado y, a mí personalmente, es lo que me indigna porque no estamos igual. Nos han inyectado la vacuna y nos han inyectado el miedo, se han dado cuenta de que no hace falta ninguna restricción para que la gente se quede en casa, todo un descubrimiento para algunos políticos. Es cierto que Castilla y León es muy diversa, que hay provincias que no lo van a notar pero, para Segovia, que es la que a nosotros nos preocupa, esto es terrible. Que el madrileño decida, como parece que está ocurriendo, quedarse en Madrid, para nosotros es un desastre porque esta es una provincia que, quiera o no, tiene que vivir del turismo porque si no, los establecimientos de hostelería y alojamientos que hay no llegan con los habitantes de la propia provincia. Palencia o Valladolid apenas reciben turismo pero Segovia ha sido históricamente líder en turismo de interior.

P.— Después de los dos años de pandemia ¿Cómo está el turismo en Segovia?

R.— Nosotros manejamos hostelería, alojamientos… manejamos todo y, ha sido un año muy desigual. Ha habido subsectores que han podido levantar cabeza después de mayo como la hostelería o los alojamientos rurales pero, otros no lo han conseguido como el ocio nocturno o los guías turísticos, que llevan dos años parados porque no llega el turismo internacional. Ha habido sectores que han tenido meses buenos y otros que no han podido trabajar nada. Después de un tiempo bueno… ahora vuelven a caer en el hoyo, como los bares que no tienen terraza. Pero, el problema no es cómo ha ido el año si no lo que nos viene. Hace un mes éramos todos muy optimistas y ahora ya no… vamos a ver cómo se desarrollan las navidades pero pondremos una vela para que el turista se decida, a última hora, a venir a Segovia. Las reservas están a cero ahora mismo.

P.— Además, Madrid, siempre ha estado abierto…

R.— Ese es el problema. El madrileño le ha cogido el gusto a Madrid y eso a Segovia le mata. Todos sabemos que, históricamente, los madrileños estaban esperando que llegara el fin de semana o un puente para salir de Madrid porque esa era una ciudad con demasiado estrés pero ahora ven que es una ciudad en la que hay de todo y ofrece de todo y, como dice su presidenta, hay libertad. Ahora mismo, en Castilla y León, tenemos la misma libertad, o más, que en Madrid, pero nos ha llegado un poco tarde.

P.— Veremos cómo se presenta el año 2022 pero, da la impresión de tener un tinte complicado…

R.— Quiero seguir siendo optimista. Vamos a ver cómo se desarrolla. Si el número de hospitalizaciones no aumenta, nos daremos cuenta de que hay que convivir de esta manera pero, si suben las hospitalizaciones (que sería terrible), tendría mala solución.