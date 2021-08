El atleta segoviano, Javier Guerra ha terminado la maratón olímpica en el puesto 33, con un tiempo de 2.16’42’’, más de ocho minutos más lento que el ganador de la prueba, el keniano, Eliup Kipchoge (2.08’38’’) que ha revalidado la medalla de oro que también ganó en los juegos de Río de Janeiro, en 2016.

Guerra sufrió una caída en el kilómetro 8 por un enganchón con otro corredor en el avituallamiento que redujo sus posibilidades al verse obligado a correr con dolor en una rodilla, la cadera y un dedo. “Me ha tocado correr 34 kilómetros a contracorriente y aunque mentalmente tratas de recomponerte, es verdad que la parte final se me ha hecho ya muy dura“, declaraba tras la carrera en las redes sociales de la Federación de Atletismo donde también mostró su pundonor: “Había que llegar. Esto es una maratón olímpica y, aunque el resultado no haya sido el deseado, por lo menos he llegado a meta y he hecho todo el esfuerzo por los míos que han estado detrás de mí mucho tiempo”.