El grupo político de Izquierda Unida en la Diputación Provincial defenderá este jueves una moción para que la institución provincial muestre su total apoyo al Club Monteresma – Atalaya. La formación quiere que la Diputación inste a la Real Federación de Fútbol de Castilla y León y, en su caso, al Consejo Superior de Deportes, para que reconduzca su postura y permita la participación de su equipo provincial femenino en la próxima liga provincial.

La moción incluye otro acuerdo para solicitar a la consejería competente en materia de deportes de la Junta de Castilla y León a que dé los pasos necesarios para modificar la normativa vigente, con el fin de evitar situaciones como la ocurrida con el equipo femenino provincial del club, excluido de la Liga Gonalpi a pesar de los constantes intentos del club para que este equipo pueda participar.

Izquierda Unida entiende que este tipo de actuaciones son una muestra más de que en el mundo del fútbol importa más el cumplimiento de unas leyes completamente arcaicas que el fomento y promoción del deporte femenino. La sociedad está comprobando lo que está ocurriendo con nuestras jugadoras de la selección española de fútbol, el trato recibido por parte de la RFEF y las malas condiciones de trabajo.

Sin moción, pero con muestras de apoyo

Por su parte, el PSOE de Segovia ha mostrado también su apoyo y solidaridad “desde el partido pedimos a todos los estamentos deportivos soluciones que reconduzcan esta situación, atajen un problema que nunca debería haber existido y permitan a las jugadoras hacer lo único que quieren: jugar al fútbol”, ha señalado José Luis Aceves, secretario general del PSOE Segovia.

“Desde el PSOE de Segovia, de la misma manera, creemos que las normas de la Federación deben cambiar porque van en contra de la esencia formativa del deporte. Si, de verdad, apuestan por el fútbol femenino, la Federación tiene que adaptarse a la realidad con la intención de ayudar y no torpedear y quitar ilusiones”, ha incidido su secretario provincial.

“¿En la Federación no han aprendido nada en este último mes?”, se ha preguntado con cara de sorpresa Aceves. “El caso de Rubiales no les ha hecho pensar que para lo que tienen que estar es para servir a las personas que practican el fútbol, tanto femenino como masculino, no para sus propios intereses”, remarcaba.