9 Comments

El equipo de Gobierno del PP ha presentado la tradicional Carrera del Pavo que se celebra en la ciudad cada 25 de diciembre, organizada por el club ciclista 53×13. A diferencia de años anteriores y por razones de seguridad, los participantes se lanzarán desde la calle Teodosio el Grande en lugar de la plaza de Día Sanz, debido a la ubicación del árbol de luces que el Ayuntamiento ha instalado en la plaza del Azoguejo.

El grupo municipal de Izquierda Unida lamenta la falta de previsión ante esta circunstancia, que ha impedido que esta carrera pueda desarrollarse en condiciones normales por la falta de seguridad. De hecho, “la organización tendrá que colocar paquetes de paja junto a la instalación luminosa y limitar el espacio de una terraza, para evitar posibles riesgos durante el recorrido”.

El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, preguntó en el Pleno de noviembre si la instalación del árbol de luces era compatible con la celebración de La Carrera del Pavo. El concejal de Cultura (y no el de Deporte) respondió entonces que sí era compatible, que mantuvieron una reunión con el técnico de deportes, Policía Local y la empresa que instaló las luces, y que en todo momento tuvieron en cuenta dicha carrera. No obstante, los cambios que se van a hacer en la misma no dan a entender esto último. IU considera que “había margen para ubicar la decoración navideña de tal forma que no interfiriera con esta actividad ni con la trayectoria de los participantes”.

Galindo lamenta una nueva decisión equivocada en el marco de la programación navideña, que va a condicionar una de las actividades más características de nuestra ciudad, con casi 90 años de historia. “Se trata de una nueva improvisación del equipo de Gobierno para enmendar deficiencias de medidas erróneas, como las que se han dado con el Paseo de la Navidad”.