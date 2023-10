IE University inicia el curso con 1.500 alumnos en su campus segoviano

IE University celebraba el acto oficial de inicio de curso en el campus de Santa Cruz la Real, de Segovia. Un espacio que concentra 180 profesores y 1.500 alumnos de los 9.000 matriculados este curso y procedentes de 140 países con que cuenta la universidad privada. Imparte 13 grados y 7 dobles grados en sus 5 Escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Science and Technology, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, e IE School of Architecture and Design. El 80% de los nuevos alumnos de programas de grado son internacionales y el 55% mujeres. Por países, el mayor número de alumnos internacionales procede este año de Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. Este año, la entidad suma a su catálogo de titulaciones el Grado en Applied Mathematics, Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability, Master in Architecture y Executive Master in International Development.

La ceremonia, en la que se invistieron los nuevos doctores en Business Administration de la institución, marca el inicio oficial del año académico en IE University, y estuvo presidida por el rector, Salvador Carmona, contando con la asistencia de la Directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares García, entre otras autoridades. Correspondió a la directora del Programa de Doctorado, Rocío Bonet, impartir la lección inaugural. Carmona, por su parte, recordaba que este es el 50 aniversario de la institución y reiteraba su compromiso con la ciudad de Segovia.

La cara y la cruz

Una ciudad que vive con ambivalencia el impacto socioeconómico de la universidad, que ya ha superado en alumnado a la UVa. Por un lado, tenemos un factor de primer orden de revitalización del centro histórico segoviano, espacio preferente de residencia del alumnado (frente a los de la público, muchos menos y más distribuidos por toda la ciudad y que además suelen volver a sus hogares los fines de semana). Un barrio que entre semana sería un desierto turistificado a tenor de los solo 2.500 vecinos, y bajando, empadronados en el recinto amurallado. Son los estudiantes del IE los que mantienen en gran medida un mercado inmobiliario residencial con la consecuente renta para la economía segoviana. A la vez, son una vital inyección para los pocos comercios de proximidad que aguantan en la zona.

La cruz es que la propia demanda universitaria, un mercado mucho más rentable que el alquiler familiar, aleja población local de la residencia en el centro al actuar como un factor distorsionante de los precios. En general, los estudiantes de IE (entre 21.000 y 26.000€ anuales de matrícula anual, si bien hay numerosas modalidades de beca) proceden de entornos bien situados económicamente, en países donde los estudios universitarios son notablemente más caros, saliendo por tanto a cuenta la apuesta por una universidad bien colocada en los ránkings de prestigio y empleabilidad. Al compartir piso entre varios estudiantes el margen de beneficio del alquiler es incomparablemente mayor que el alquiler familiar.

A mayores está el problema social derivado de una población bulliciosa y joven, en contraste con la local, muy envejecida. No cabe duda que los estudiantes son un factor de revitalización especialmente del entorno de la plaza, pero sus fiestas estudiantiles se han convertido también en un factor de controversia, especialmente al inicio del curso.