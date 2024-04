Huercasa Country Festival, anuncia las primeras cinco bandas para su novena edición este 2024, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de julio en el campo de fútbol “Las Delicias” y la Plaza Mayor de Riaza, Segovia. En ese equilibrio entre clasicismo y actualidad, Huercasa Country Festival contará este año con cuatro bandas internacionales de relieve como The War and Treaty, GospelbeacH, Kaitlin Butts, Jenny Don’t And The Spurs y Los Nikis de la Pradera.

La inclusión de estas cinco bandas en el Huercasa Country Festival 2024 garantiza una experiencia musical diversa para todos los asistentes, con sonidos que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, y desde lo emotivo hasta lo enérgico. Este festival, que se ha consolidado como el evento de referencia en el mundo del country, combina a la perfección talentos internacionales y nacionales durante ocho ediciones consecutivas.

#TakeMeHomeCountryRoads

Huercasa Country Festival regresa este año con un lema que encapsula la esencia del festival este año, “ Take Me Home, Country Roads ”, tomado de la icónica canción de John Denver. Esta frase evoca la conexión emocional con la vida rural y la nostalgia por el lugar de origen, valores que son fundamentales en la música country. Además, transmite un sentido de pertenencia y apego al festival, convirtiéndolo en un “hogar” musical para los asistentes, los artistas, las bandas.. En definitiva, “Take Me Home, Country Roads” simboliza el espíritu del festival y su compromiso con la música de raíces y la cultura country.

Tras el precio de salida inicial, el abono para Huercasa Country Festival 2024 cambia de precio y ahora puede adquirirse por 70 euros (+ gastos de gestión) a través de www.wegow.com.