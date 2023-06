HOTUSE pide colaboración con los organizadores de eventos para no cerrar bares rurales

La Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE) ha elaborado un informe para analizar los factores que influyen en el cierre de bares en zonas rurales. Además de la despoblación, las largas jornadas laborales, y la falta de personal, el informe pone el énfasis en la competencia desleal que supone el no contar con los establecimientos locales en la organización de festejos patronales, peñas y eventos que dinamizan la vida social de los pueblos, especialmente en verano.

HOTUSE destaca la importancia de tales actividades para dinamizar los pueblos pero pone el acento en que en muchas ocasiones no se cuenta con los establecimientos locales, al tiempo que en algunas ocasiones no se cumple la normativa en tema de menores, seguridad, fiscalidad, horarios o altas de los trabajadores. En este sentido, y en colaboración con la Diputación, los hosteleros han puesto en marcha el proyecto Sin bares no hay pueblos. Un plan que entre otros aspectos reclama la colaboración entre organizadores y negocios locales, o facilitar que la licencia de bar permita compatibilizar la actividad con otras como comercio, correos, estancos, paquetería, o servicios financieros.