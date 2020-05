Homenaje al Un, Dos, Tres en Nava de la Asunción

En plena epidemia, la asociación cultural Mesalta, de Nava dela Asunción, quiso amenizar el confinamiento de los vecinos montando un muy curioso “Un, dos, tres, responda otra vez“. Homenaje cargado de cariño al mítico programa y cuyo resultado en vídeo se encabeza con una salutación de la gran Mayra Gómez Kemp, agradeciendo el detalle. “Me parece precioso, me parece una maravilla una iniciativa así, que la gente se organice y me parece un honor que se hayan acordado del Un, dos tres. Para mí y para Chicho, que en paz descanse, porque ese era su invento, que cuidaba y mimaba. Me parece maravilloso”, explicaba Mayra vía videoconferencia.

Ha sido precisamente a través de videoconferencia que se ha montada la versión navera del concurso, con tres parejas de la localidad haciendo de concursantes y vecinos asumiendo el castizo elenco, desde “tacañones” a “secretarias”. Una importante representación cultural navera también ha participado en la iniciativa aportando sus vídeos musicales o de humor. Así, aparecen en el programa Rubén Ajo recreando al humorista Ángel Garó o la cantante Adriana Ängelo con el tema “No me doy por vencido”. Pilar Pérez y Alfonso Tapia interpretan una jota y el director de la banda de música de Nava, Enrique Salgado, toca un tango con el clarinete. El grupo de rock Los Skull, incluso preparó para el programa su primer videoclip musical con una fenomenal versión de “Basket case” de Green Day,