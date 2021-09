Hay Festival: 20 eventos para el programa del sábado

Una intensa programación con una veintena de eventos espera este 18 de septiembre en el Hay Festival. El listado se inicia con el multitudinario evento “Redes que crean riqueza” en el que 25 profesionales del mundo de la cultura y el libro intercambiarán en intervenciones de siete minutos experiencias y conocimiento acumulados precisamente como fruto de los contactos establecidos en esta y otras ediciones del Hay. El evento se puede seguir por streaming mientras que las entradas ya están agotadas.

El historiador Orlando Figes y el periodista y escritor, Guillermo Altares, charlarán en el Torreón de Lozoya sobre “el nacimiento de la cultura global europea”; el escritor sueco, Noklas Natt och Dag y el periodista Carlos Galindo charlarán de novela en Ie University, donde también se producirá el encuentro entre el autor, John Boyne y el editor, Alberto Marcos. La evolución de los pódscat será el eje de la charla, al medio día y en el teatro Juan Bravo, de las actrices Toni Acosta y Silvia Abril con el periodista televisivo y radiofónico, Álex Fidalgo.

Nueve son los eventos programados para la tarde de este sábado y el primero de ellos, en el IE, a las 16.00 horas, supone la reunión de tres periodistas, Sandrine Morel, corresponsal en España de Le Monde; a Reinhard Spiegelhauer, corresponsal jefe en España y Portugal de ARD (Radio Televisión Pública Alemana) y a Enric Juliana, director adjunto y delegado de La Vanguardia en Madrid moderados por Miquel Molina con la construcción y las relaciones europeas como eje conductor.

El escritor, Douglas Stuart, desgranará su azarosa vida y su éxito ante la periodista especializada en cultura, Andrea Aguilar, desde las 16.00 en el Torreón, mientras que a las 17.15 y en la sede del IE, será la escritora y docente Lucy Kellaway, la que desgrane sus experiencias frente al presidente del IE University, Santiago Íñiguez. Está agotado el papel para el evento que reunirá en el Torreón de Lozoya a Jean Paul Brigand y Lorenzo de’ Medici, presentados por la propietaria del Romeral de San Marcos, Julia Casaravilla.

Santiago Beruete conversando con Fernanda Febre-Cordero; la escritora María Dueñas con el presentador televisivo, Jesús Vigorra; de la conservacionista marina, Garazi Sánchez con Félix Jordán de Urríes completan el programa de la tarde en la que también se producirá el evento que reunirá en el IE a Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España; Lucía Méndez Prada, comentarista política y periodista fundadora del diario El Mundo. Simon Kuper, comentarista del Financial Times; Ana Carbajosa, periodista y autora de Angela Merkel: Crónica de una era y Daniel Dombey, corresponsal en España del Financial Times. Los cinco conversarán con Frederick Studemann, editor literario del Financial Times.