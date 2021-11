Vivir en movimiento es la especialidad del segoviano Gonzalo Sanz. Nomadear en bicicleta por África y Europa, recorrer España en moto con la casa a cuestas, convertir una autocaravana customizada en casa y oficina… Pero le faltaba el medio acuático. Así que el pasado 25 de septiembre el segoviano empezaba con otra de sus aventuras minimalistas, que luego difunde en las redes a través de Gonzaventuras. Recorrer el río Duero en kayak desde su nacimiento en Duruelo de la Sierra, en los Picos de Urbión, hasta Oporto. 900 kilómetros. De un tirón y haciendo del kayak su casa.

Han sido 48 días de navegación solitaria, con momentos mágicos y también naufragios. “He caído varias veces, incluso en alguna ocasión me quedé atrapado en un rápido, cuando salí, deseando secarme, empezó a llover. Fue de esas noches que uno se pregunta ¿qué hago yo aquí?”, explica Gonzalo, que previamente a su navegación apenas tenía experiencia en piragüismo. “La verdad es que he sido algo inconsciente. Es peligroso”, reconoce.

Lo peor es al principio. “Me dijeron que hasta Almazán era imposible. Y lo he hecho, pero es cierto que ha sido la parte más complicada. El río es allí muy cerrado y está cargado de vegetación, y el problema es siempre encontrar algún sitio que te permita salir del río. Date cuenta que el kayak y el equipo pesan 50 kilos”. No es nada infrecuente encontrarse el cauce completamente bloqueado por acumulaciones de árboles. No queda otra que buscar un paso y seguir adelante. “El río me le encontré más limpio de basura de lo que me esperaba, pero poco cuidado de árboles en el cauce, vegetación, y es un problema, luego vienen las riadas y los incendios”. En estos tramos la media diaria no superaba los 10 kilómetros.

A partir de Almazán, y hasta la frontera portuguesa la navegación es más fácil, con días de 35 kilómetros de periplo. Pero llega el punto muerto de los Arribes. De 900 kilómetros del río 100 se quedaron sin hacer, son los de los Arribes. “Es una sucesión de pantanos, no hay pueblos y en muchos tramos no hay manera de salir del pantano, tienes que volver atrás, no hay pasos”. Ya en Portugal, el Douro está mucho más habilitado para navegación. “Las aguas son mucho más limpias, está mejor. Se nota que allí le dan un uso turístico”, relata.

Y hasta Oporto una aventura en comunión con la naturaleza. He visto jabalíes, corzos, ciervos, hasta nutrias, y todo tipo de aves. Los jabalíes al principio me esquivaban, pero luego ya simplemente me ignoraban, digo yo que sería por el olor”. Toda una aventura de que la que Sanz dará debidamente cuenta a través de las redes. 173.000 seguidores en Youtube, otros tantos en Instagram, y siempre en movimiento, preparando ya su próximo destino. Viajar por autocaravana por las Canarias, un reto que el covid frustró.