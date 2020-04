Fuera de lugar

Cuando pensábamos que la Junta de Castilla y León no podía cometer más despropósitos durante estas semanas de crisis sanitaria (que habrá que analizar en profundidad cuando todo se calme) esta semana hemos vivido un momento cuanto menos surrealista, cuando de repente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León anunciaba la subvención directa de seis millones de euros a Radio Televisión Castilla y León.

A pesar de la injusticia que supone esta subvención como ya he manifestado en artículos anteriores, el momento no podía ser menos oportuno teniendo en cuenta que ahora todos los medios económicos tienen que ir destinados a paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales que está teniendo el coronavirus en nuestros comunidad autónoma.

Algo especialmente grave no solo por el montante económico, sino por lo inmoral de la situación, no solo por el momento, sino a quien va dirigida. No debemos olvidar que esta televisión está gestionada por una unión de empresas, Edigrup y Promecal, que a su vez controlan gran parte de los medios de comunicación de esta comunidad. Dos empresas gestionadas por Ulibarri y Méndez Pozo. El primero de ellos investigado en este momento por tres grandes tramas de corrupción como son Gurtel, Púnica y Enrededadera, y el segundo fue el primer gran constructor encarcelado por corrupción. Hay que añadir a la inmoralidad que además Ulibarri es el gestor principal de los lugares donde más está afectando esta pandemia como son las residencias de mayores a través del grupo Aralia.

Ante las preguntas insistentes de varios periodistas durante la rueda de prensa donde se anunció esta subvención, el vicepresidente de la Junta Francisco Igea, defendía a capa y espada esta subvención, incorporando falacias como que había sido aprobada por la comisión de Seguimiento de la TDT, algo que es absolutamente falso porque esta subvención se aprueba a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León a través de una partida de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, consejería por cierto que regenta el “intocable” Suarez Quiñones, ese mismo que llamaba directamente a Ulibarri para decirle que él era la Administración.

Una comisión de Seguimiento de la que están excluidos, por cierto, los representantes de los trabajadores, y a los que el Partido Popular se ha negado a incorporar en varias ocasiones, mientras que los representantes de la concesionarias si están presentes. Algo totalmente incomprensible cuando, quien si no puede opinar sobre la mejora de los contenidos, la prestación de servicio, o sus condiciones laborales.

También afirmó que este modelo era mucho más económico, algo que todavía está por ver porque al dinero de la subvención directa, hay que sumarle todo lo destinado a publicidad institucional que va por una partida diferente. Además este planteamiento esta contemplado en términos coste- beneficio a corto plazo, como empresa privada que es, y no atendiendo al valor añadido que una televisión pública puede dar al producto interior bruto de un territorio creando empleo entorno a una industria audiovisual.

Otra de las mentiras que mantuvo el vicepresidente para justificar la subvención fue que los criterios de adjudicación de publicidad habían cambiado, algo que desde luego no consta de momento en la página web teniendo en cuenta que son los mismos que se rigen a través de Ley de Publicidad institucional de Castilla y León y que no son ni objetivos ni transparentes. Porque el reparto en función de datos de audiencia produce un reparto injusto dejando fuera a emprendedores y jóvenes que quieren iniciar negocios en el mundo de la comunicación y que no entran dentro de estos datos de audiencia. Además no se incorporan otros criterios relevantes de reparto como pueden ser los criterios sociales de igualdad, condiciones laborales de los trabajadores, etc…

En definitiva, además de haber sido un anuncio totalmente fuera de lugar por las circunstancias que actualmente vivimos, se ha puesto una vez de manifiesto el modelo fracasado de televisión por parte de la Junta de Castilla y León, y como las instituciones públicas utilizan la publicidad institucional como medio de propaganda y no como medio de información a la ciudadanía.